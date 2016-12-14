به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی ظهر چهارشنبه در نشست با مسئول کتابخانه عمومی بردخون اظهار داشت: کتابخوانی و مطالعه همواره موجب توسعه فکری و تقویت اندیشه اجتماعی می شود و برای گسترش مطالعه باید نهضت کتابخوانی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه کتابخانه و مراکز فرهنگی بازوی توانمندی برای آموزش و پرورش هستند، افزود: افزایش سرانه مطالعه با تقویت فعالیت فرهنگی و اجتماعی و جذب مردم به سمت کتابخانه ها صورت می گیرد و در این زمینه تقدیر از اعضا فعال، ارتباط دوسویه، برگزاری مسابقات کتابخوانی، بازدیدهای مستمر از کتابخانه، مشارکت فعالان فرهنگی اجتماعی، برگزاری نشست‌های تخصصی و نقد کتاب در گسترش فرهنگ مطالعه مؤثر است.

محمودی اضافه کرد: در کنار نهضت کتابخوانی باید نهضت مدرسه سازی را فعال کرد و برای تجهیز و توسعه مراکز آموزشی و فرهنگی تلاش کرد، چرا که کتابخوانان برتر در تحولات آینده کشور نقش ویژه‌ای دارند.

مسئول کتابخانه عمومی بردخون نیز با بیان اینکه مطالعه مختص کوچکترها نیست و همه اقشار نیاز به مطالعه دارند، گفت: به منظور گسترش مطالعه و ترغیب اقشار مختلف و به مناسبت ۲۵ آذر روز پژوهش عضویت رایگان در کتابخانه عمومی بردخون صورت می‌گیرد.

حسین شهنیایی افزود: همه مردم به‌ویژه دانش آموزان استقبال بسیار خوبی از کتابخانه عمومی دارند که افزایش سرانه مطالعه و اجرای نشست‌های تخصصی در این راستا است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره نیز گفت: ارتباط هماهنگی با مراکز فرهنگی به‌ویژه کتابخانه عمومی داریم و تلاش می‌کنیم با تقویت کتابخانه مدارس، غنی سازی منابع کتابخانه ها و نشست های تخصصی و نقد و بررسی برای ترویج مطالعه گام برداریم.