۹۳۰۰ گونه گیاه دارویی در ایران رشد می کند

به گزارش خبرنگار مهر،فریبرز غیبی ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت کشت توسعه گیاهان دارویی، افزود:تا پایان برنامه ششم و افق ۱۴۰۴ دوباره یک عملکرد خوبی را در عرصه گیاهان دارویی خواهیم داشت.

مدیر کل مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه زنجان یکی از استانهای پیشرو در زمینه کشت گیاهان دارویی است، گفت: طرح توسعه کشت گیاهان دارویی از سیاست های ستاد اقتصاد مقاومتی است و این ابلاغ شده است.

غیبی با بیان اینکه بحث بازار یابی در کشت محصولات گیاهان دارویی مهم است، گفت: باید به بازار یابی این محصولات توجه شود.

مدیر کل مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: مدیریت در حال حاضر با توجه به کمبود اعتبارات سخت است چرا که پول نیست و در این شرایط بحرانی باید مدیریت کاربردی در دستور کار قرار گیرد.

غیبی افزود: در این شرایط سخت منابع مالی، باید اقتصاد درون زا ایجاد شود چرا که دولت پول ندارد و روز به روز وضعیت بدتر می شود و سال آینده وضعیت مالی بدتر خواهد بود، بنابراین اقتصاد درون زا در جامعه باید ایجاد شود.

وی به جنگلکاری اقتصادی اشاره کردو افزود: برنامه سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جنگلکاری اقتصادی است و طی سال گذشته میزان جنگلکاری اقتصادی پنج هزار هکتار بود.

مدیر کل مرکز جنگلهای خارج از شمال سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس سند ملی گیاهان دارویی دولت مکلف است کشت این گیاهان را تاپایان سال ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه به ۵۰۰ هزار هکتار برساند که این اقدام، انقلابی در کشت گیاهان دارویی به دنبال خواهد داشت.

غیبی ابراز کرد: کشت گیاهان دارویی جزو اولویت‌های سازمان است و باید به این نکته توجه کنیم که گیاهان دارویی نیاز کمی به آب دارند و در شرایط فعلی کشور می‌تواند به طرح بزرگی تبدیل شود.

وی عنوان کرد: در کشور ۹ هزار و ۳۰۰ گونه گیاه دارویی بر اساس منطقه و اقلیم خاص رشد می‌کنند و این موضوع می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی به صنعتی پررونق برای جوامع روستایی تبدیل شود.