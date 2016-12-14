شهرداری قزوین ۲۰ طرح مطالعات آبی را اجرایی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران اظهار کرد: مدیریت شهری یکی از تأثیرگذارترین دستگاه‌های اجرایی در موضوع بهره‌برداری بهینه از آب می‌باشد و در گذشته نیز مسئولیت تشکیلات و ساختارهای اداری در این زمینه بر عهده شهرداری بوده است.

وی با بیان اینکه اکنون شهرداری قزوین یکی از بهره‌برداران اساسی در حوزه منابع آب است، عنوان کرد: بر این اساس باید مطالعات فنی و مهندسی در این زمینه صورت گیرد تا بتوان به شناخت مناسبی دست یافت.

شهردار قزوین با اشاره به اینکه در چند سال گذشته ۲۰ طرح مطالعاتی در خصوص رودخانه‌ها، قنات‌ها، چاه‌ها و آب‌های زیرسطحی قزوین انجام شده است، عنوان کرد: اکنون شهرداری قزوین در مدیریت منابع آبی حوزه شهری از شهرداری‌های پیشرو در کشور است.

نصرتی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد فضای سبز شهر قزوین با آب خام آبیاری می‌شود، گفت: اکنون بخش اعظم فضای سبز این شهر با سیستم آبیاری قطره‌ای آبیاری می‌شود.

وی افزود: با وجود اهمیت بحران آب در سطح بین‌الملل و کشور، شهرداری قزوین توانسته است با مدیریت و بهره‌برداری اصولی نسبت به آبیاری فضای سبز مناسب و قابل توجهی در سطح شهر اقدام کند.

شهردار قزوین با اشاره به اینکه شهرداری قزوین مطالعات جامعی در خصوص تأمین منابع آبی بوستان ملی باراجین نیز انجام داده است، تصریح کرد: بر اساس این مطالعات و با منابع موجود، ۶ دریاچه در نقاط مختلف این بوستان هزار و ۴۰۰ هکتاری طراحی شده است که در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به اجرا درمی آید.