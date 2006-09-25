دومين كنگره سراسري شعر ولايي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان با اعلام اين خبر، برگزاري نشست هاي تخصصي در خصوص غزل ولايي ، تجليل از خادمان شعر ولايي ، تاثيرحديث بر شعر و ادبيات عرب و نيز ديدار ازجاذبه هاي تاريخي و مذهبي را از جمله برنامه هاي اين كنگره عنوان كرد .



آخرين مهلت ارائه و ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره تا دهم آبان ماه مي باشد و گزيده اين آثاربا محوريت ولايت و درقالب غزل ، در مجموعه اي چاپ خواهد شد .

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