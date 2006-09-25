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۳ مهر ۱۳۸۵، ۹:۰۱

آذر ماه امسال در اهواز ؛

دومين كنگره سراسري شعر ولايي برگزار مي شود

دومين كنگره سراسري شعر ولايي با عنوان جشنواره غزل سروده هاي رضوي ، آذرماه امسال همزمان با ميلاد امام رضا (ع) در اهواز برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان با اعلام اين خبر، برگزاري نشست هاي تخصصي در خصوص غزل ولايي ، تجليل از خادمان شعر ولايي ، تاثيرحديث بر شعر و ادبيات عرب و نيز ديدار ازجاذبه هاي تاريخي و مذهبي را از جمله برنامه هاي اين كنگره عنوان كرد . 

آخرين مهلت ارائه و ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره تا دهم آبان ماه مي باشد و گزيده اين آثاربا محوريت ولايت و درقالب غزل ، در مجموعه اي چاپ خواهد شد . 
کد مطلب 385051

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