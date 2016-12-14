سهم ۵۲ درصدی موتورسواران و ۳۰درصدی عابران پیاده در تصادفات اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه آموزش عمومی فرهنگ ترافیک و کاهش جرایم و آسیبهای راهنمایی و رانندگی در سطح استان اصفهان از سیاستهای پلیس راهور است، اظهار داشت: از این رو برای پوشش کامل مقاطع سنی مختلف از ظرفیت مدارس، دانشگاهها و مهدکودکها بهره برداری لازم را داشتهایم.
وی با بیان اینکه با همه خودروهای فاقد معاینه فنی برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت، اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد خودروها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته اند و در این زمینه نیز با افزایش ۱۰۰ درصدی برخورد روبرو بودهایم.
برخورد با موتورسواران فاقد کلاه ایمنی در ۲۰ نقطه از شهر اصفهان
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف را نیز از دیگر برنامهای در دستور کار پلیس راهور استان اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: در حال حاضر در ۲۰ نقطه از شهر اصفهان برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف انجام میشود.
وی با اشاره به راهندازی دوربینهای ثبت تخلفات موتورسیکلت و عابران پیاده در سطح شهر اصفهان افزود: این دوربینها در حال حاضر در برخی از تقاطعهای شهر اصفهان فعال شدهاند.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه پایان آذرماه آخرین مهلت بخشودگی جرایم دوبرابری رانندگی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است، اضافه کرد: عموم مردم باید توجه داشته باشند که این زمان تمدید نخواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در هشت ماهه امسال در مجموع با کاهش چهار درصدی تصادفات در استان اصفهان با توجه به آمار پزشکی قانونی استان روبرو بودهایم، اضافه کرد: این در حالی است که در بخش تصادفات موتورسیکلتها با افزایش روبرو بودهایم.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه میانگین سنی فوتیهای تصادفات موتورسیکلت در استان سن مولد ۱۵ تا ۳۰ سال هستند، افزود: دلیل ۵۲ درصد از تصادفات فوتی با موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی است.
وی اضافه کرد: ۵۲ درصد از تصادفات منجر به فوت استان اصفهان مربوط به راکبین موتورسوار و ۳۰ درصد نیز مربوط به عابران پیاده است.
نظر شما