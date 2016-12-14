رئیس مجلس شورای اسلامی وارد فرودگاه گرگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی گرگان مورد استقبال مسئولان استان گلستان قرار گرفت.

سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به گلستان به منظور شرکت در اجلاسیه چهار هزار شهید و حضور در جلسه شورای اداری شهرستان‌های استان از شامگاه چهارشنبه آغاز می شود.

اجلاسیه چهار هزار شهید استان گلستان صبح پنجشنبه ۲۵ آذر با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

لاریجانی در نخستین روز سفر به گلستان در جلسه شورای اداری شهرستان‌های غرب استان شامل بندرگز، کردکوی، ترکمن و گمیشان و جمع منتخبین بخش کشاورزی، دامداری و صیادی که در شهرستان کردکوی برگزار می شود، شرکت کرده و سپس با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان دیدار دارد.

دیدار با آیت الله میبدی مدیر حوزه علمیه رضویه گرگان، حضور در گلزار شهدای گرگان و شرکت در اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان در محل دائمی نمایشگاه های استان در جاده گرگان - آق قلا از برنامه‌های روز دوم سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به گلستان است.

حضور در شهرستان‌های علی آبادکتول، آزادشهر و شرکت در جشن وحدت گنبدکاووس از دیگر برنامه‌های سفر دکتر لاریجانی در دومین روز خواهد بود.

حضور در جلسه شورای اداری چهار شهرستان شرق استان در شهرستان کلاله، نشست با فعالان اقتصادی گلستان و شرکت در جلسه شورای اداری استان در گرگان برنامه روز پایانی سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به گلستان است.