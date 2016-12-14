به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین پور قیصری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در زمستان سال گذشته ۳۸۰ نفر از مردم استان اصفهان در جاده‌های استان در برف و باران گرفتار شده که به همت نیروهای انتظامی پلیس راه نجات یافته‌اند، اظهار داشت: همچنین ۱۶۰ واحد امدادی در عرصه برف‌روبی جاده‌های استان همکاری داشتند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۵۰ هزار دستگاه نقلیه برای دارا بودن دستگاه‌های ایمنی کنترل شدند، اضافه کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته در مجموع تصادفات در طرح زمستانی سال ۹۴ با کاهش ۹ درصدی نسبت به سال ۹۳ روبرو بوده‌ایم.

خواب‌آلودگی عمده‌ترین دلیل تصادفات جاده‌ای استان اصفهان

رئیس پلیس راه استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه طی هفته گذشته سه مورد تصادف منجر به فوت در استان اصفهان اتفاق افتاده است، تصریح کرد: دلیل اصلی هر سه تصادف خستگی و خواب آلودگی رانندگان عنوان شده است.

وی با بیان اینکه مردم باید در زمان بارش برف و باران از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند، اضافه کرد: همچنین ضروری است که تجهیز به زنجیر چرخ، لباس گرم و غذا باشند.

سرهنگ پور قیصری با بیان اینکه استان اصفهان رتبه برتر را در کاهش تصادفات منجر به فوت را در سطح کشور به خود اختصاص داده است، افزود: از این رو برنامه‌ریزی بهتر در این زمینه را در دستور کار خود داریم.

وی اضافه کرد: برای طرح زمستانی سال جاری نیز ۱۱۷ اکیپ پلیس برای ارائه خدمات به عموم مردم جامعه در جاده‌ای استان اصفهان فعال خواهند بود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه در تصادفات منجر به فوت برابر آمار پزشکی قانونی با افزایش دو درصدی روبرو بوده‌ایم، اضافه کرد: این در حالی است که هر سال باید با کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی روبرو باشیم.

وی افزود: در مجموع تصادفات استان در هشت ماهه گذشته با کاهش هشت درصدی روبرو بوده‌ایم.