۱۳ هزار تسهیلات ازدواج در چهارمحال و بختیاری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی به امور جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ تسهیلات ازدواج در استان به جوانان پرداخت شده است.

وی در ادامه گفت: از تعداد کل وام های پرداخت شده در استان شش هزار و ۵۰۰ وام توسط بانک های عامل چهارمحال و بختیاری پرداخت شده است.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: با افتتاح پروژه های بزرگ استان از جمله کارخانه حجاب شهرکرد، ورق تاراز و فولاد سفیددشت برای تعداد زیادی از جوانان شغل ایجاد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: برنامه سرزمین آمایش تا پایان سال جاری تدوین و تکمیل خواهد شد که باید در این برنامه ایده ها و طرح های سازنده ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات جوانان باید شناسایی شود، تاکید کرد: بیکاری مهمترین مشکل جوانان امروز جامعه است که باید در مسیر حل این مشکل گام برداشت.