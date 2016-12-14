براتعلی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری تمام مدارس خشتی و گلی تا پایان سال ۹۶ حذف خواهند شد، اظهار کرد: سال گذشته هشت مدرسه با ۱۸ کلاس درس در هفته دولت و مهرماه امسال ۱۸ مدرسه با ۵۵ کلاس درس به بهره‌برداری رسید.

حاتمی با اشاره به اینکه تا پایان امسال نیز ۱۱ مدرسه با ۴۰ کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسد، تصریح کرد: ۵۰ مدرسه خشتی و گلی با ۹۰ کلاس درس هم باقی می‌ماند که پیش‌بینی می‌شود با اعتبارات سال ۹۶ حذف شود.

وی اظهار کرد: امسال قرار است ۳۲ میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه‌های سفر مقام معظم رهبری به پروژه‌های عمرانی آموزش‌وپرورش استان اختصاص یابد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بیان کرد: بیشترین مدارس خشتی و گلی مربوط به شهرستان‌های رازو جرگلان و مانه و سملقان است.

حاتمی اظهار کرد: همچنین امسال قرار است، بنیاد برکت اعتباری بالغ‌بر پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و بنیاد علوی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در زمینه‌های ساخت پروژه مدارس و حذف مدارس خشتی و گلی محقق شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از کلاس‌های تک کلاسه و کوچک نیز در برخی از شهرستان‌های استان خشتی و گلی است، افزود: سال ۹۶ حذف این مدارس نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.