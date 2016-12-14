لازمه تحقق رسالت علوم انسانی، آزاداندیشی به معنای دقیق کلمه است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تودیع دکتر میثم لطیفی، رئیس قبلی مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی(منا) و معارفه دکتر محمد نعمتی رئیس جدید این مرکز صبح امروز چهارشنبه ۲۴ آذرماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا و دکتر سید مجتبی امامی رئیس مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و دکتر مصباح الهدی باقری رئیس سابق مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، اساتید و کارشناسان در دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

حجت الاسلام غلامی در این جلسه گفت: از منظر جریان کنگره علوم انسانی اسلامی، همچنان سرمایه گذاری هدفمند برای تولید محتوا به ویژه نظریات موثر و تحول آفرین، اولویت اول در برنامه های منتهی به تحول بنیادین در علوم انسانی است. چیزی که طی ۳۸ سال بعد از انقلاب از آن غفلت شده است.

وی افزود: کنگره علوم انسانی اسلامی، با وجود قلت امکانات، از بدو تأسیس به سمت ایجاد یک جریان خودجوش برای شکل گیری چندین خط تولید محتوا در عرصه های حائز اولویت بوده و تاکنون از قبل پدید آمدن این جریان، صدها مقاله علمی ـ پژوهشی ممتاز منتشر و دهها پروژه تحقیقاتی قوی در کشور انجام و یا در دست انجام است.

غلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: امروز یکی از اهداف ما، تکمیل و تقویت هسته سخت علوم انسانی اسلامی است تا لایه های متنوع و متکثر پیرامون این هسته، با آسیب پذیری کمتر و کارآمدی بیشتر، حل هسته مرکزی علوم انسانی جایگاه خود را بیابند.

علوم انسانی اسلامی برخلاف رویه علوم انسانی سکولار غربی، حاضر نیست به ابزار نظام سرمایه داری برای کنترل و یکدست سازی جامعه و تقویت نظام استبداد و استعمار که دو روی یک سکه اند، تبدیل شود

رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا بیان کرد: جریان کنگره علوم انسانی اسلامی، نقدپذیری در نظریات علوم انسانی اسلامی را اصلی مهم برای مانایی و پایایی این نظریه ها تلقی می کند. بنابراین هر نظریه ای که وارد تونل نقد روشمند شود و در برابر نقدهای علمی از خود مقاومت بیشتری نشان دهد، در بازنمایی حقیقت و یا حل مسائل انسانی و اجتماعی کامیاب تر است، البته روش است که از نظرها، روش نقد در علوم انسانی با روش های ارزیابی و نقد در سایر علوم متفاوت است، لذا سرایت دادن روش های آزمون تجربی در علوم انسانی ظلم به علوم انسانی است.

غلامی ادامه داد: ما رسالت اصلی علوم انسانی را کمک به بروز و ظهور حداکثری فضائل و استعدادهای انسانی اعم از فردی و اجتماعی برای رسیدن به سعادت حقیقی می دانیم که لازمه تحقق آن آزاداندیشی به معنای دقیق کلمه است. در واقع علوم انسانی اسلامی برخلاف رویه علوم انسانی سکولار غربی، حاضر نیست به ابزار نظام سرمایه داری برای کنترل و یکدست سازی جامعه و تقویت نظام استبداد و استعمار که دو روی یک سکه اند، تبدیل شود. واقعیت این است که علوم انسانی سکولار در تاریخ خود به تداوم حیات نظام سلطه کمک کرده و این مایه آبروریزی است.

وی افزود: آنچه مهم است، امروز به برکت انقلاب اسلامی، رویش های مبارکی در فضای فکری کشور رخ داده و نسل های جدید دانش پژوهان ایرانی در دانشگاه و حوزه، از انگیزه و اراده و توان لازم برای رساندن علوم انسانی به جایگاه شایسته خود یعنی شکل گیری علوم انسانی اسلامی برخوردارند، حتی اگر نگوییم نسل های نو در حوزه و دانشگاه که از سابقین پرانگیزه تر و توانمندتر هستند؛ می توان گفت چیزی از آنها کم ندارند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: از نظر ما مأموریت اصلی مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی (منا) شناسایی استعدادهای جوان و برتر در این عرصه و پرورش و به میدان آوردن آنها زیر نظر اساتید برجسته و متدین حوزه و دانشگاه است. به همت این مرکز که جزو موالید مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) است توانسته است مسیر لازم را برای ظهور اندیشمندان جوان، پرکار و شجاع و انقلابی در عرصه علوم انسانی اسلامی را به وجود بیاورند به طوری که در سالهای آینده انشاءالله شاهد آثار این مرکز در فضای علمی به ویژه کنگره علوم انسانی اسلامی خواهیم بود.

غلامی ضمن تشکر از زحمات دکتر میثم لطیفی رئیس سابق مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی که هم اکنون رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) را برعهده دارند،گفت: امروز می توان با صراحت گفت که مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی(منا) توانسته راه را برای انجام مأموریت خطیری که بر عهده دارد بازکند.

مأموریت اصلی مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی (منا) شناسایی استعدادهای جوان و برتر در این عرصه و پرورش و به میدان آوردن آنها زیر نظر اساتید برجسته و متدین حوزه و دانشگاه است

وی در پایان سخنانش گفت: انشاءالله دکتر نعمتی با استفاده از تجربه ارزشمند دکتر لطیفی در این مدت و حمایت های مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) بتوانند مرکز منا را با جهش روبرو کنند و این حرکت به مثابه یک الگو فرصت تکثر شدن را پیدا کند.