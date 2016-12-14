آمادگی دانشگاه علامه برای راه اندازی رشته مشترک با فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، هیاتی متشکل از مسئولان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فرانسه با هدف افزایش همکاری علمی و آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی بازدید کرد.
حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این دانشگاه فارغ التحصیلان زیادی از دانشگاه های فرانسه دارد و این خود باعث تسهیل در ایجاد و توسعه همکاری می شود.
وی افزود: دانشگاه علامه طباطبایی بعد از دانشگاه تهران بزرگترین دانشگاه شهر تهران است و در بین ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار دارد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: آمادگی خود را برای همکاری در برگزاری سمینارهایی درخصوص زبان فارسی در کشور فرانسه اعلام میکنیم.
سلیمی خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاههای مشترک، دورههای مختلف در فرانسه و ایران در زمینه حقوق، روزنامه نگاری و زبان می تواند زمینههای همکاری میان دانشگاه های دو کشور را فراهم کند.
وی افزود: دانشگاه علامه طباطبایی آمادگی راهاندازی رشتههای مشترک با دانشگاههای فرانسه را دارد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آمادگی داریم پروژه تحقیقاتی مشترک در حوزه تاریخ و حقوق با دانشگاههای فرانسه اجرا کنیم.
در این جلسه همچنین طرف فرانسوی آمادگی خود را برای برگزاری دوره های مشترک و کارگاه های آموزشی در زمینه مدیریت ریسک در بیمه، روزنامه نگاری، حقوق، زبان فرانسه و زبان فارسی اعلام کرد.
اعطای بورس تحصیلی برای دوره های کوتاه مدت یک تا دوماهه به استادان و دانشجویان ایرانی از دیگر موضوعات پیشنهادی از سوی دانشگاههای فرانسوی بود.
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