دومین مرحله درمانی آرمیده هم با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج ملک محمدی با بیان این مطلب افزود: با پیگیری های فدراسیون کشتی و فدراسیون پزشکی ورزشی و همچنین نظر مساعد قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، روند درمانی ابوالفضل آرمیده با جدیت پیگیری می شود.

وی افزود: با توجه به دستور وزیر بهداشت، کمیسیون های پزشکی با حضور متخصصن کشور تشکیل شد و با همکاری مطلوب خانم دکتر صدف علی پور، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی روند درمانی ابوالفضل آرمیده در حال پیگیری است.

پزشک تیم های ملی کشتی تصریح کرد: مرحله دوم شیمی درمانی آرمیده انجام شده و تا این لحظه هیچ مشکلی نداشتیم و شرایط بسیار خوب جلو رفت. کادر درمانی آرمیده از پزشکان فوق تخصص کشور هستند و جا دارد از دکتر شاهی مدیر گروه و همکاران وی که با جدیدترین متد درمانی و دارویی کار را پیگیری می کنند، تشکر کنم.

ملک محمدی در مورد شرایط بستری آرمیده نیز اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و دستور وزیر بهداشت، هم اکنون آرمیده در اتاق اختصاصی و ایزوله بستری است و کادر پرستاری کلینیک ولی عصر امام خمینی (ره) نیز همکاری مناسبی دارند که از آنها نیز به جهت زحمت‌شان قدردانی می کنم.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون تصریح کرد: از نزدیک بر روند درمانی آرمیده نظارت داریم و هرگونه مشکلی را با فدراسیون کشتی مطرح و تصمیمات لازم را اتخاذ می کنیم تا روند درمانی عضو تیم کشتی آزاد نوجوانان به نحو مطلوبی طی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت مردم عزیز و همچنین ورزشکاران و قهرمانان و مسئولین از آرمیده از لحاظ روحی بسیار برای وی مفید است و امیدوارم با دعای خیر مردم، آرمیده هرچه زودتر به روند عادی زندگی خود و همچنین ادامه تمرینات کشتی بازگردد.