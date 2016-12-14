به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در مشهد اظهار کرد: یکی از مزایای طرح تحول سلامت این بود که جلوی دریافت زیر میزی را گرفت بعلاوه سامانه ۱۶۹۰ برای همین موضوع راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: طبق آخرین بررسی ها و آمار ارائه شده، دریافت زیرمیزی در استان‌ها ۹۵ درصد و در تهران ۸۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه اکنون شکایت بدون پاسخی نداریم عنوان کرد: بیشترین شکایات ارایه شده از تهران بوده و بدون هیچگونه اغماضی موضوع پیگیری شده است و طبق قانون با فرد متخلف برخورد قاطع می‌شود.

وی ابراز کرد: اداره بازرسی وزارت بهداشت بر اساس قانون با افراد و مجموعه‌های متخلف برخورد لازم را انجام داده است که میتوان به آخرین مورد آن که یک مرکز کاشت مو بوده است اشاره کرد.

سید سجاد رضوی با اشاره به تاثیر رسانه در اطلاع مردم از نحوه پیگیری مطالبات و یا خدمات تصریح کرد: از رسانه‌ها به جد درخواست دارم که اخبار حوزه سلامت را به درستی منعکس کنند.