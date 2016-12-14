مشکلات اقتصادی با ترویج زکات کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر چهارشنبه در همایش شورای زکات مازندران در ساری گفت: زکات یک فریضه واجب الهی است و این واجب الهی موجب تطهیر روحی و پاک شدن ثروت و مال می شود.

استاندار مازندان با اشاره به روایات متعددی در مورد زکات تاکید کرد: زکات به عنوان یکی از پایه های دین اسلام شمرده شده و در روایات آمده است که بنای دین اسلام بر پنج چیز استوار شده است: بر نماز، حج، زکات، روزه و ولایت.

وی در ادامه به تشریح آثار فردی زکات پرداخت و تقرب به خداوند، درمان بخل، بیمه کردن مال، فرونشاندن غضب الهی و کفاره گناهان و رسیدن به رحمتهای خاص الهی، استجابت دعا و قبولی نماز را از جمله آثار فردی زکات خواند.

وی در ادامه با قرائت حدیثی از امام صادق (علیه السلام) گفت: آن حضرت فرمودند: اموال خود را از طریق پرداخت زکات بیمه کنید و اگر بعد از پرداختن زکات مالی تلف شد، من ضامن آن هستم.

استاندار مازندران در ادامه به مصارف ۸ گانه زکات اشاره کرد و گفت مصرف زکات در زمینه فقرا، مساکین، بدهکاران و افرادی که در راه مانده اند و درمانده شده اند کمک بزرگی به حل مشکلات جامعه می کند.

وی در پایان از رسانه‌ها به‌ویژه صدا سیما خواست تا در جهت ترویج فریضه الهی و دینی زکات تلاش بیشتری کنند.