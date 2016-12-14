بانوان مروج آموزش مدیریت مصرف آب در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا رضایی ظهر امروز چهارشنبه در همایش اصلاح الگوی مصرف آب با عنوان (بانوی آب) در شهرستان قروه، آب را جزیی از محیط زیست دانست و اظهار داشت: مدیریت منابع آب نیازمند یک فکر جهانی با عملکردی محلی است که به صورت یکپارچه قابلیت اجرا دارد.

وی با اشاره به نقش بانوان در هدایت و مدیریت منابع آب در خانواده ها، افزود: بانوان در جامعه، امروزه باید از تمامی قوانین و محدودیت های حفاظت آب که ممکن است در محل زندگی اعمال شود آگاهی لازم را داشته باشند.

رضایی بانوان را به عنوان مدیران اقتصادی خانواده معرفی کرد و یادآور شد: تمامی راهکارهای صرفه جویی نه تنها در آب که در تمامی مسایل حیاتی را باید جدی گرفته شوند و آموزش های لازم در این زمینه داده شود.

وی بر آموزش کودکان برای مصرف درست آب، رعایت اصول صحیح استفاده از آب و نگاه به محدودیت هایی که در این حوزه وجود دارد توسط بانوان و مادران تأکید کرد.

رضایی با بیان اینکه راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب بسیار ساده و در عین حال قابل اجرا هستند، تصریح کرد: با نگاهی به تمامی کارهای روزمره و دقت در اینکه تا چه میزان هنگام مصرف آب، دخل و خرج زندگی را می سنجیم می تواند از هدر رفت بی رویه این منبع حیاتی جلوگیری کرد.

وی حضور گروه های فرهنگی و سازمان های مردم نهاد در ایجاد و ارتقای فرهنگ حفاظت از آب در میان اقشار مختلف جامعه را مؤثر دانست.