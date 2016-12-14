دشمن به دنبال نفوذ فرهنگی است/ حقایق در اشعار گفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ایمانی بعداز ظهر امروز چهارشنبه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره شعر ارسباران اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی دریکی از مهمترین و حساسترین گردنههای تاریخی خود قرار دارد و دشمنان تا جایی که توانستهاند و میتوانند علیه آن توطئهچینی میکنند.
وی با اشاره به اینکه مقوله فرهنگ یکی از دغدغههای اصلی مقام معظم رهبری است گفت: دشمنان نظام و انقلاب تا جایی که در توان داشتند و دارند در جبهههای جنگ و مقاومت به مقابله با نظام اسلامی میپردازند ولی تاکنون نتوانستهاند اهداف خود را بهپیش ببرند.
دبیر اولین جشنواره شعر ارسباران ادامه داد: هماکنون ما در برههای قرار داریم که بدخواهان نظام و انقلاب اسلامی در تلاش برای حمله مستقیم از طرق فرهنگی هستند که باید این نکته مدنظر مسئولان بهویژه مسئولان فرهنگی باشد.
ایمانی بابیان اینکه باید با روشهای تهاجم دشمنان آشنا شده و جلوی آن را بگیریم گفت: از سالها قبل مقام معظم رهبری به مسئولان نظام هشدار دادهاند که دشمن با تهاجم فرهنگی میخواهد بنیانهای انقلاب را هدف بگیرد این تهاجم اکنون به نقطه رخنه فرهنگی رسیده و این وظیفه همه بهویژه مسئولان فرهنگی را درراه مقابله با آنها بیشتر میکند.
وی ضمن تشکر از تمامی هنرمندان، علاقهمندان و مسئولان استانی و شهرستانی ابراز داشت: اولین جشنواره شعر ارسباران با کمک تمامی اهالی فرهنگ، مسئولان و دستاندرکاران، بهخوبی و در سطحی مناسب برگزار شد که جا دارد از تمامی کسانی که ما را در این راه یاری و کمک کردند بهویژه شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادها و ادارات تقدیر و تشکر کنیم.
فعالیتهای فرهنگی ارزشی میتواند به اثبات حقانیت انقلاب در جهان کمک کند
معاون سیاسی سپاه عاشورای آذربایجان شرقی نیز در ادامه این مراسم گفت گفت: برگزاری چنین جشنوارههایی که امیدواریم هرساله ادامه داشته باشد میتواند این راه را ادامه دهد که در این مورد از سپاه ناحیه اهر و دست اندر کارن آن تقدیر و تشکر میکنیم.
علی حسین هاشمپور اظهار داشت: جای خالی پاسداشت شعرا، هنرمندان و فرهیختگان در منطقه ارسباران که از این حیث بسیار غنی است احساس میشد که بنده از جمیع دستاندرکاران این جشنواره به تقدیر و تشکر میکنم.
وی ضمن تشکر از شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادها و ادارات به دلیل همکاری در برگزاری این جشنواره گفت: انصافاً در این جشنواره در حد شعرای ما از آثار شعرا استفاده شد واقعاً در این زمان برگزاری چنین جشنواره ای ضرورت داشت.
معاون سیاسی سپاه عاشورای آذربایجان شرقی بابیان اینکه یکی از میادین ما هجوم فرهنگی است ابراز داشت: میدان همان میدان است یکی فرهنگی و دیگری دفاعی، خوشبختانه ملت ما تابهحال ثابت کردهاند که ازلحاظ دفاعی نفوذناپذیر هستند ازلحاظ فرهنگی نیز به دلیل داشتن دین و فرهنگی غنی نتوانستهاند اهداف خود را محقق سازند.
هاشمپور تصریح کرد: این از توصیههای رهبران دینی و کشورمان است که باید در کنار جهاد و میدان های دفاعی باید در جهاد کبیر که همان جهاد فرهنگی است و کمتر از دفاع میدانی نیست نیز حضوری فعال داشته باشیم و حقانیت انقلاب اسلامی را به آنها ثابت کنیم.
وی اثبات انقلاب را لازمه حرکت فعالان فرهنگی دانست و عنوان داشت: با فعالیتهای فرهنگی است که میتوانیم حقانیت انقلاب اسلامی را به جهانیان ثابت کنیم. انقلاب خود را ماندگار سازیم حتی ماندگار ماندن صحنه کربلا نیز پس از ۱۴۰۰ سال با تبیین حضرت زینب (س) و خطبههای امام سجاد (ع) است.
معاون سیاسی سپاه عاشورای آذربایجان شرقی به جبهههای مقاومت نیز اشاره کرد و گفت: امروز که جهان کفر و غرب برای براندازی انقلاب در سراسر جهان بسیج شدهاند این شعرا و اهالی فرهنگ هستند که میتوانند حقانیت این میادین را اثبات کنند انشا الله برگزاری چنین جشنوارههایی که امیدواریم هرساله ادامه داشته باشد میتواند این راه را ادامه دهد که در این مورد از سپاه ناحیه اهر و دست اندر کارن آن تقدیر و تشکر میکنیم.
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