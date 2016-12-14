دشمن در همه ابعاد نهاد خانواده را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان اظهار داشت: در پدیده های اجتماعی یا ساختار تاثیرگذار است یا عامل، از اینرو مباحثه های زیاد در این خصوص صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در شرایط امروز هر دو این عوامل تاثیرگذار محسوب می شوند، افزود: در ساختار جامعه شهری زنجان نقش ساختاری بسیار با اهمیت و تاثیرگذار است.

قاسمی نقش مسائل مختلف در پدیده های اجتماعی و مشکلات ناشی از آن را یادآور شد و تاکید کرد: مبلمان شهری، نحوه قرارگیری صنوف، ترافیک، اقتصاد و مسائل فرهنگی جزو بخش های موثر در بروز آسیب های اجتماعی محسوب می شوند.

معاون فرهنگی-قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به تمرکز صنوف و کاربری های مختلف در برخی نقاط شهر اشاره و خاطرنشان کرد: تجمع این میزان کاربری در یک نقطه از شهر موجب افزایش ضریب ایجاد خشونت و مشکلات اجتماعی می شود.

قاسمی با بیان اینکه تمرکز افراد در یک نقطه شهر موجب پیچیده شدن روابط بین افراد می شود، افزود: افزایش پیچیدگی در روابط افراد موجب پیچیده شدن حل مشکلات نیز خواهد شد.

معاون فرهنگی-قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به شرایط فرهنگی امروز در جامعه اشاره کرد و گفت: انتظارات افراد جامعه از زندگی بیشتر از گذشته شده و مطابق با امکانات روز این انتظارات افزایش یافته است.

قاسمی یکی از اهداف نظام سرمایه داری را افزایش تولید و مصرف عنوان کرد و اظهار داشت: شاید بسیاری از این مصارف و تولیدات متناسب با نیاز انسان نباشد اما این رویکرد در این نظارم غالب است.

قاسمی استفاده از تجارب سایر کشورها برای حل مشکلات اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: کشور آلمان بعد از مواجه با جنگ با تکیه بر حفظ بنیاد خانواده امروز تبدیل به یک کشور مهم صنعتی در دنیا شده است.