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۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۳

دانشجويان دانشگاه آزاد كرج با شهدا تجديد ميثاق مي كنند

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج در هفته دفاع مقدس با شهدا تجديد ميثاق مي كنند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي كرج ضمن حضور بر سر مزار شهداي دفاع مقدس در امامزاده محمد (ع) اين شهرستان با نثار شاخه هاي گل با آرمان هاي شهداي جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي بيعتي دوباره مي بندند.

در اين مراسم كه روز پنج شنبه هفته جاري برگزار مي شود، اعضاي بسيج دانشجويي، اساتيد دانشگاه و بيش از 500 دانشجوي كرجي حضور خواهند داشت.

حضور در مزار شهداي دانشجوي جنگ تحميلي و برگزاري مراسمي رسمي توسط بسيج دانشجويي از ديگر برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج در هفته دفاع مقدس است.

کد مطلب 385068

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