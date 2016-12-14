کتاب «ریزش خواص در حکومت علوی» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ریزش خواص در حکومت علوی» نوشته حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی (عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است که از سوی دفتر نشر معارف منتشر شده است.
در کتاب «ریزش خواص در حکومت امیرمومنان(ع)» چهرههای خوش سابقه و متنفذ حکومت علوی، معرفی و لغزشگاهها و عوامل ریزششان بررسی میشوند تا از این رهگذر هم خواص اهل لغزش شناسایی شده و علت لغزششان تحلیل گردد و هم نقش لغزش آنها در تضعیف حکومت آن حضرت تبیین شود. نویسنده قبل از معرفی چهرههای مذکور، نخست مباحثی چون تعریف، اهمیت، طبایع و فرآیند رویش خواص در صدر اسلام بررسی شده و سهم لغزش خواص در تضعیف حکومت امیرمؤمنان(ع) به طور اجمال بررسی گردید.
خواص اهل لغزش کسانی هستند که در زمان حکومت علی(ع) به نوعی با سیاستهای آن حضرت هماهنگ نشدند. برخی با آن حضرت بیعت نکرده، بعضی در جنگها آن حضرت را یاری نکردند و برخی دیگر به صورت رسمی در مقابلش ایستادگی کردند و به جنگ با آن حضرت برخاستند، و برخی دیگر پرچم مبارزه فرهنگی و اجتماعی را بر ضد آن حضرت برافراشتند.
نشست بررسی کتاب «ریزش خواص در حکومت علوی»، ساعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۲ روز پنج شنبه (۲۵ آذرماه) در سالن علامه طباطبایی(ره) پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (شعبه قم) برگزار می شود. این پژوهشگاه در بلوار جهوری اسلامی، نبش کوچه ۴ واقع شده است.
دفتر نشر معارف از این نویسنده و پژوهشگر حوزوی تاکنون دو کتاب «رسالت ما، زمانه ما» و «راز بازگشت جاهلیت در عصر عاشورا» را نیز از ایشان منتشر کرده است که با استقبال مخاطبان نیز مواجه شده است.
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