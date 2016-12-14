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۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۱

فردا در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی؛

کتاب «ریزش خواص در حکومت علوی» نقد و بررسی می شود

کتاب «ریزش خواص در حکومت علوی» نقد و بررسی می شود

کتاب «ریزش خواص در حکومت علوی» فردا (پنج شنبه ۲۵ آذر) با حضور نویسنده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (شعبه قم) نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ریزش خواص در حکومت علوی» نوشته حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی (عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است که از سوی دفتر نشر معارف منتشر شده است.

در کتاب «ریزش خواص در حکومت امیرمومنان(ع)» چهره­های خوش سابقه و متنفذ حکومت علوی، معرفی و لغزش­گاه‌ها و عوامل ریزش­شان بررسی می‌شوند تا از این رهگذر هم خواص اهل لغزش شناسایی شده و علت لغزش­شان تحلیل گردد و هم نقش لغزش آن­ها در تضعیف حکومت آن حضرت تبیین شود. نویسنده قبل از معرفی چهره‌های مذکور، نخست مباحثی چون تعریف، اهمیت، طبایع و فرآیند رویش خواص در صدر اسلام بررسی شده و سهم لغزش خواص در تضعیف حکومت امیرمؤمنان(ع) به­ طور اجمال بررسی ‌گردید.

خواص اهل لغزش کسانی هستند که در زمان حکومت علی(ع) به نوعی با سیاست­های آن حضرت هماهنگ نشدند. برخی با آن حضرت بیعت نکرده، بعضی در جنگ­ها آن حضرت را یاری نکردند و برخی دیگر به صورت رسمی در مقابلش ایستادگی کردند و به جنگ با آن حضرت برخاستند، و برخی دیگر پرچم مبارزه فرهنگی و اجتماعی را بر ضد آن حضرت برافراشتند.

نشست بررسی کتاب «ریزش خواص در حکومت علوی»، ساعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۲ روز پنج شنبه (۲۵ آذرماه) در سالن علامه طباطبایی(ره) پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (شعبه قم) برگزار می شود. این پژوهشگاه در بلوار جهوری اسلامی، نبش کوچه ۴ واقع شده است.

دفتر نشر معارف از این نویسنده و پژوهشگر حوزوی تاکنون دو کتاب «رسالت ما، زمانه ما» و «راز بازگشت جاهلیت در عصر عاشورا» را نیز از ایشان منتشر کرده است که با استقبال مخاطبان نیز مواجه شده است.

کد مطلب 3850681
سارا فرجی

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