به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون روز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری و نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان آشتیان اظهار داشت: محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه آتی و سی و یکمین نشست سال جاری ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که به زودی برگزار خواهد شد حضور می یابد.

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و دستورات اکید مقام معظم رهبری برای حل مشکلات تولید و صنعت، از ابتدای سال رفع موانع واحدهای صنعتی و تولیدی استان را در دستور کار قرار داده ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: درخواست های صنایع استان برای دریافت تسهیلات از ابتدای سال جاری تاکنون در سایت بهین یاب ثبت و پس از بررسی های لازم، تخصیص تسهیلات انجام شده و تا کنون بیش از ۵۴۰ واحد صنعتی و تولیدی تسهیلات دریافت کرده اند.

افشون تصریح کرد: از مجموع ۱۵ واحد صنعتی و کشاورزی که از شهرستان آشتیان در سایت بهین یاب برای دریافت تسهیلات اقدام کرده بودند، تمامی واحدهای کشاورزی وام دریافت کرده اند، اما از میان واحدهای صنعتی، تنها یک واحد تسهیلات دریافت کرده که پیگیری این موضوع را در دستور کار داریم.

وی خاطرنشان ساخت: تلاش داریم با حل مشکل موجود، تمامی واحدهای صنعتی متقاضی دریافت تسهیلات شهرستان آشتیان تا پایان سال جاری از تسهیلات رونق تولید بهره مند شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ادامه داد: در حال حاضر استان مرکزی از نظر برگزاری و پیگیری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در رتبه دوم در کشور قرار گرفته و بخشی از مشکلات صنعت و تولید استان رفع شده است.

افشون تصریح کرد: اعطای تسهیلات رونق تولید تا پایان سال جاری ادامه دارد و تاکنون به صورت مستقیم و غیرمستقیم، ۴۰۰میلیارد تومان به واحدهای صنعتی متقاضی دریافت تسهیلات رونق، تسهیلات پرداخت شده است.