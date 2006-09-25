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۳ مهر ۱۳۸۵، ۹:۱۶

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون به نقل از خبرگزاري ها به شرح زير است:

-"فيليپ دوست بلازي" وزرامورخارجه فرانسه اعلام كرد:"خاويرسولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا طي هفته هاي آتي درمورد برنامه كاري مذاكرات خود براي برنامه هسته اي ايران با اين كشوربه توافق خواهد رسيد.

- وزيرامورخارجه آمريكا ازليبي خواست تا به دلايل بشردوستانه پرستارهاي بلغاري را آزاد كند.

-"احمد ابوالغيط" وزيرامورخارجه مصربرضرورت توافق درباره پاره اي از اصول كه حل مطلوب مسئله فلسطين را به وجود مي آورد، تاكيد كرد.

-اهل تسنن عراق توافق احزاب عراقي برسربه تاخير افتادن اجراي سيستم فدراليسم تا 18 ماه ديگر را  اقدامي مثبت توصيف كردند.

-"ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اعلام كرد: درضمن تبادل اسرا، آزادي "مروان برغوثي" دبيركل جنبش فتح دركرانه باختري و "احمد سعدات" دبيركل جبهه خلق فلسطين را درخواست مي كند.

کد مطلب 385071

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