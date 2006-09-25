والدين بايد واقعيات زندگي و مهارت هاي مقابله با آن را به فرزندان آموزش دهند

رئيس انجمن روانشناسي باليني ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: با توجه به اينكه آشنايي دختران و پسران پيش از ازدواج در اكثر مواقع بر اثر مسائل هيجاني و پاسخ به نيازهاي جنسي صورت مي گيرد. در حالي كه طرفين نسبت به برعهده گرفتن مسئوليت هاي اداره زندگي و مواجهه با مشكلات اقتصادي ، اجتماعي و خانوادگي ناشي از آن ، آگاهي كافي ندارند.

دكتر محمد كاظم عاتف وحيد گفت: تنها علاقه مند بودن طرفين به يكديگر براي داشتن و استمرار يك زندگي موفق كافي نبوده و هر يك از طرفين بايد با ديدي واقع بينانه نسبت ويژگي هاي فردي، خانوادگي طرف مقابل خود داشته باشند زيرا هر يك از اين موارد مي تواند در زندگي مشترك منجر به تضادها و تعارضات خانوادگي شود.

وي با بيان اينكه آشنايي جوانان امروزي براي تشكيل يك زندگي مشترك اكثرا در محيط هايي به دور خانواده ها اتفاق مي افتد، اظهار داشت: اينگونه آشنايي ها به همراه فرار از برخي محدوديت هاي خانوادگي و اجتماعي در بيشتر مواقع منجر به تصميم گيري هايي مي شود كه شايد كاملا مبتني بر فكر و منطق براي داشتن يك زندگي مشترك نباشد. از اين جهت تنها ديدن و پسنديدن طرفين كافي نيست.

عاتف وحيد ادامه داد: همچنين تفاوت هاي فرهنگي و خانوادگي دو طرف كه در ابتداي آشنايي به دليل وجود علاقه مندي ، كمتر مورد توجه قرار مي گيرد اما متاسفانه زوجين پس از مواجه با واقعيات زندگي در پي برطرف كردن اين نوع از تفاوت ها شده و زمينه هاي اختلاف و تضاد ميان دو طرف پديد خواهد آمد.

به گفته وي ، علاوه بر اين ، چون اين نوع آشنايي ها غير رسمي است از سوي خانواده هاي دو طرف مورد تشويق قرار نگرفته و ارزيابي درستي از سطح اختلافات فرهنگي ، اقتصادي و خانوادگي دو طرف صورت نمي گيرد.

عاتف وحيد معتقد است: ازدواج هاي امروزي كه بيشتر با اختلاف سني هاي زياد ميان زوجين انجام مي شود به طور معمول استمرار نيافته و در مدت زمان كوتاهي با طلاق خاتمه مي يابند.

رئيس انستيتو روانپزشكي تهران ادامه داد: معمولا تفاوت سني 5 سال ميان دختر و پسر براي يك ازدواج مناسب بوده و مي تواند به ارتباط بهتر منجر شود چرا كه وقتي اختلاف سني دو طرف زياد باشد ميزان تحمل مشكلات، نوع خواسته ها و انتظارات زوجين از يكديگر تفاوت بسيار داشته و زمينه ساز اختلافات خانوادگي مي شود. البته تفاوت سني كم يا هم سن بودن زوجين نيز توصيه نمي شود.

وي در رابطه با راهكارهاي موثر براي تشكيل خانواده هاي موفق افزود: فراهم ساختن محيط هاي مناسب و آرام براي آشنايي طرفين با خصوصيات اخلاقي و رفتاري يكديگر در صورتي كه با نظارت غير مستقيم خانواده هاي دو طرف همراه باشد و نيز بهره گيري از مشاوره هاي تخصصي ازدواج از سوي متخصصين اين امر، عاملي موثر در تشكيل يك زندگي موفق و استمرار يافتن آن خواهد بود.

عاتف وحيد در پايان به جوانان توصيه كرد: پيش از ازدواج عيوب رفتاري و ظاهري طرف مقابل خود و خانواده وي را از ديد منطقي و فارغ از هر گونه احساسات و عواطف مورد ارزيابي قرار دهند تا پس از ازدواج به دنبال رهايي از مشكلات و تبعات ناشي از اين عوامل نباشند.