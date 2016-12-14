تسلط ارتش سوریه بر بلندی راهبردی در حومه تدمر/آخرین اخبار حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع سوری از درگیری های شدید میان ارتش سوریه و تروریستهای داعش در شرق حمص خبر دادند و اعلام کردند: در اطراف فرودگاه نظامی التیفور در حومه تدمر درگیری ها در جریان است و مواضع تروریستها در مناطق درگیر زیر آتش سنگین ارتش سوریه قرار دارد.

یک منبع نظامی وابسته به ارتش سوریه از تسلط ارتش این کشور بر بلندی راهبردی نزدیک به پایگاه هوایی التیفور در حومه تدمر خبر داد.

منابع سوری به حملات هوایی ارتش سوریه به مواضع داعش در تدمر و اطراف آن و در منطقه السخنه در حومه شرقی حمص اشاره کردند.

ارتش سوریه یک خودرو بمبگذاری شده ترویستها را قبل از رسیدن به هدف در نزدیکی روستای الشریفه در حومه حمص منهدم کرد. ارتش سوریه یک خودرو داعش را هنگام نزدیک شدن به شهر القریتین در حومه جنوب شرقی حمص منهدم کرد.

در غوطه شرقی دمشق نیز درگیری هایی میان ارتش سوریه و گروه موسوم به جیش الاسلام در محورهای حوش الظواهره و المیدعانی در جریان است و گروههای مسلح مناطق تحت کنترل ارتش سوریه در حرستا در غوطه شرقی دمشق را هدف قرار دادند.

در درعا ارتش سوریه مواضع گروههای مسلح را با توپخانه زیر آتش سنگین قرار داد.

در حومه شمال غربی الرقه، درگیری میان نیروهای سوری دموکراتیک با داعش گزارش شده است.

منابع سوری از حملات ارتش سوریه به مواضع داعش در مناطق الحویقه، الرشیدیه و مناطق دیگر در منطقه حویجه صکر خبر دادند.

در همین حال اخباری از حملات تروریستها به الفوعه و کفریا در حومه شمالی ادلب مخابره شده است.

در جبهه حلب در حالی که منابع آگاه سوری اعلام کردند که اگر مذاکرات مربوط به خروج گروههای مسلح از بخش جنوبی شرق حلب به تحقق خواسته های دولت سوریه منتهی نگردد، با موفقیت روبرو نخواهد شد؛ از سوی دیگر اخباری از حملات تروریستها به گذرگاه بستان القصر مخابره شده است.

در همین حال؛ مرکز حمیمیم ویژه تلاش آشتی در سوریه گزارش داد که مناطق تحت اشغال گروههای مسلح در حلب به۲.۵ کیلومتر مربع کاهش داشته است.

این مرکز بیان کرد: ارتش سوریه به نظام آتش بس در مناطق شرقی حلب پایبند است اما تروریستها از آتش بس برای جمع کردن نیروهای خود در شرق حلب برای از سرگیری جنگ و یورش به مواضع ارتش سوریه استفاده کرده اند.

مرکز حمیمیم گزارش داد: ارتش سوریه بعد از ظهر امروز محله السکری در شرق حلب را آزاد کرد.