آذربایجان غربی از جایگاه صادراتی قابل قبولی برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان افزود: جایگاه صادرات در آذربایجان غربی، با وجود هم مرزی این استان با سه کشور خارجی، وجود بازارچه و پایانه های مرزی متعدد، وجود سه فرودگاه فعال و متصل شدن مرکز استان به مسیر ریلی کشور در سال آتی، جایگاه قابل قبولی نیست.

وی ادامه داد: امیدواریم با همت مدیران، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فعالان بخش خصوصی و همچنین مشارکت خود مردم، بسترهای استفاده هرچه بهتر از این زیرساخت ها و امکانات در جهت توسعه صادرات و تجارت و ارتقای شاخص های توسعه در استان فراهم شود.

صفرزاده با تشریح اهمیت صادرات و تجارت در توسعه اقتصادی گفت: امروز سرانه صادرات در دنیا سه هزار دلار است اما این رقم در کشور ما هنوز به هزار دلار نرسیده و بر اساس ریاست جمهور در مراسم روز ملی صادرات باید هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی دست به دست هم دهند تا این فاصله ای که در صادرات کالا و خدمات بین کشور ما و سایر کشورها وجود دارد جبران شود.

معاون استاندار افزود: با توجه به هدف‌گذاری افزایش ۳۰ میلیارد دلاری حجم مبادلات میان ایران و ترکیه و با توجه به هم مرزی استان آذربایجان غربی با کشور ترکیه، سهم این استان در تحقق این مبادلات باید ویژه باشد و استان بتواند آمادگی لازم و کافی را برای ارتقای تجارت خارجی و پذیرش سرمایه گذاری داشته باشد.

صفرزاده همچنین بر لزوم معرفی افراد موفق در عرصه تولید، تجارت و صادرات در استان تاکید کرد و گفت: با معرفی الگوها و تلاشگران موفق عرصه های تولید و اقتصاد بویژه عرصه اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی لازم در جهت ایجاد و ارتقای فرهنگ تلاش و پشتکار و همچنین حضور پررنگ تر بخش خصوصی در بخش های تولید و اقتصاد انجام می گیرد و این مساله ای است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: بی‌شک آذربایجان غربی باید به لحاظ زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه زمینه‌های فناوری، فضا را برای گفتمان‌سازی آماده و افراد موفق در امر تولید را برای افزایش صادرات محصولات تولیدی به کار گیرد.

در ادامه این مراسم با اهدای لوح، تندیس و هدایایی از صادرکنندگان نمونه و صادر کنندگان شایسته تقدیر استان تجلیل بعمل آمد.