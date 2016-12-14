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۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۸

سرمربی استقلال خوزستان:

وضعیت آب و هوایی تبریز به ضرر استقلال خوزستان است

وضعیت آب و هوایی تبریز به ضرر استقلال خوزستان است

تبریز – سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به آب و هوای سرد تبریز گفت: وضعیت آب و هوایی تبریز به ضرر استقلال خوزستان است و فردا کار سختی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد تبریز و استقلال خوزستان گفت: بازی کردن در تبریز و در این هوای سرد سخت است ولی فردا تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم.

وی سپس با بیان اینکه تیم گسترش فولاد کادر فنی و بازیکنان خوبی دارد، افزود: گسترش فولاد تبریز در ابتدای فصل به دنبال قرار گرفتن در جمع مدعیان لیگ برتر بود ولی نتوانست به این هدف برسد.

پورموسوی سپس با اشاره به اینکه گسترش فولاد در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب کرده است، افزود: ما فردا بازی سختی را داریم ولی تلاش می کنیم حداقل یک امتیاز در تبریز کسب کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان همچنین با انتقاد از قضاوت های تورج حق وردی گفت: از حق ‌وردی گله مندم چرا که هفته گذشته اشتباهات تاثیرگذاری در بازی داشت و دپارتمان داوری به سادگی از این قضیه عبور کرد.

گفتنی است این دو تیم فردا از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف هم می روند.

کد مطلب 3850735

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