تخصیص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعویض سیم های فرسوده برق در آمل

به گزارش خبرنگار مهر: احمد منفرد عصر چهارشنبه در جمع اهالی روستای پاشاکلا بخش دشت سر با اشاره به اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعویض سیم های برق مناطقی از شهرستان گفت پیمانکاران در حال نصب سیم های خود نگه دار هستند تا برق ایمن به دست مردم بدهیم و بزودی تمامی مناطق آمل این مهم صورت می گیرد.

وی از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار با سود ۴ درصد برای خسارت دیدگان طوفان ۱۲ شهریور سال جاری برای این شهرستان خبر داد و گفت به هر روستایی که ایرانیت دریافت نکردند یک صد میلیون ریال تسهیلات و کسانی که ایرانیت دریافت کردند ۸۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد شد .

فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه باز پرداخت این تسهیلات ۱۰ ساله است گفت: یک هزار و ۳۰۰ پرونده به اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارجاع داده شد که بعد از اختصاص تسهیلات به این شهرستان بیشتر از ۷۰ فقره تسهیلات به روستاییان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه این تسهیلات بیشتر برای مقاوم سازی است افزود: بیشتر خانه های روستایی بر اساس اصول مهندسی ساخته نشد و باید حداقل تسهیلات را برای نوسازی و مقام سازی ساختمان استفاده کنند.