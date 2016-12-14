اجرای طرح جهانی«کتاب در گردش» در فارس

دهیار روستای امامزاده بزم شهرستان بوانات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: با حمایت پویش مردمی «روستاییان فرزانه» کتابخانه ای با عنوان «نگین فیروزه ای بوانات» در بقعه امامزاده میرحمزه(ع) راه اندازی شد.

محمدعلی زارعی با بیان اینکه بیش از هزار جلد کتاب در فاز اول در این کتابخانه قرار گرفته است افزود: کتابخانه «نگین فیروزه ای» بر اساس سیستم کتاب در گردش مدیریت می شوند.

وی در توضیح بیشتر این طرح عنوان کرد: در تابلوی راهنمای قفسه های کتابخانه و همچنین صفحه ابتدایی کتاب از خوانندگان خواسته شده است «کتاب ها پس از خوانده شدن به کتابخانه بازگردانده شوند» تا به این ترتیب کتاب ها در میان علاقمندان به کتابخوانی دست به دست شود.

زارعی گفت: این طرح با عنوان « book crossing» یا «کتاب در گردش» در جهان مرسوم است و امیدواریم با اجرای آن، اهالی روستاهای بوانات و حتی شمال فارس که برای زیارت به روستای امامزاده بزم سفر می کنند، بتوانند از نعمت کتاب بهره مند شوند.

دهیار روستای امامزاده بزم افزود: تعداد ۳۰۰ جلد کتاب نیز در اختیار هیئت امنای امامزاده میرحمزه قرار دارد تا جایگزین کتاب های پروازی شود.

زارعی همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای اسلامی روستای امامزاده بزم مبنی بر نصب المان «کتاب» در ورودی روستا گفت: این المان در مرحله طراحی قرار دارد و پس از انجام مقدمات و تأمین اعتبار در اولویت طرح های اجرایی قرار می گیرد.