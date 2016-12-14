  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۲

دقایقی قبل؛

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر قاسم آباد را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر قاسم آباد را لرزاند

مشهد ـ دقایقی قبل زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر، قاسم آباد از توابع استان خراسان رضوی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه دقایقی قبل در قاسم آباد از توابع استان خراسان رضوی  در مقیاس ۳ و نیم ریشتر و درعمق  ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.

گفتنی است گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه تا کنون اعلام نشده است.

کد مطلب 3850758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها