به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی، عصر چهارشنبه در ابتدای سفر به استان گلستان در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه گرگان، ضمن ابراز خوشحالی از سفر خود به استان گلستان، هدف این سفر را بررسی مشکلات استان اعلام و اظهار کرد: در آستانه بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه هستیم و می خواهیم وضعیت شهرها را از نزدیک بررسی کنیم.

وی نتایج این سفرها و بررسی ها را در برنامه ریزی ها بسیار موثر دانست و گفت: یکی از برنامه ها بررسی نیازهای اعتباری استان ها در بخش عمرانی است.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در در کمیسیون تلفیق افزود: پیشنهاد شده ۳۰ درصد از بودجه کشور را با هدف فاصله گرفتن از تمرکز گزاریی در پنج سال آینده در اختیار شوراهای برنامه ریزی استان قرار دهیم.

لاریجانی هدف از این طرح را بررسی اعتبار مورد نیاز در استان و همچنین توسط صاحب‌نظران استان عنوان کرد و ادامه داد: گلستان ظرفیت خوبی برای افزایش سهم اقتصادی در کشور دارد.

وی ظرفیت همسایه های بین المللی گلستان را هم در زمینه بهبود وضعیت صادرات بسیار مهم دانست و گفت: طرح منطقه آزاد اینچه برون که کمک بسیاری برای اقتصاد منطقه است در کمیسیون های تخصصی بررسی می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی حضور در اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان و همچنین حضور در شهرستان ها را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد.

لاریجانی در پایان با اشاره به مباحث هسته ای خاطرنشان کرد: در شورای هسته ای، شورای عالی امنیت ملی و شورای نظارت بر برجام بحث های مختلفی انجام شده و مجموعه ای از تصمیمات گرفته شده تا متناسب با رفتار طرف مقابل عکس العمل نشان داده شود.

گفتنی است اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان با حضور رئیس مجلس اسلامی در گرگان برگزار می شود.