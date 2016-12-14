استفاده از دوچرخه به تحقق شهر سالم کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجابی روز چهارشنبه در اولین همایش «چشم انداز حمل و نقل پاک با محوریت دوچرخه در شهر» که در سالن اجتماعات نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد اظهارداشت: قزوین اولین شهری است که برنامه ۲۱ را اجرا کرده و به عنوان یکی از بهترین مناطق برای پایلوت برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد است.

وی افزود: برای رسیدن به شرایط پایداری باید به آب، خاک، هوا و تنوع زیستی توجه جدی شود و چون قزوین محل تلاقی اکوسیستم های متنوع است می توان از این ظرفیت بخوبی استفاده کرد.

معاون محیط زیست کشور تصریح کرد: برای پایلوت شدن در هر بخشی باید یک معیار سنجش و متر برای اندازه گیری داشت تا بدانیم کجا هستیم و اقدامات ما چقدر موثر بوده است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنیم با ظرفیتهایی که در این شهر وجود دارد دنبال تحقق «جوان شهر» بودن باشید و به سمت نظامی در مدیریتی پیش بروید تا جوانان بتدریج جایگزین پیش کسوتان و افراد سالمند در مدیریتها شوند.

مجابی اظهارداشت: این موضوع می تواند از سوی شورای شهرقزوین مورد توجه قرار گیردتاجوانان موردحمایت برای پذیرش مسئولیت قرار گیرند.

دوچرخه سواری را همگانی کنید

معاون رئیس سازمان محیط زیست کشور بیان کرد: درگذشته مردم قزوین از دوچرخه استفاده زیادی می کردندو دوچرخه ها پلاک داشت و باید افراد گواهینامه می گرفتند که نشان می دهد این وسیله در زندگی نقش موثری داشت و جا باز کرده بود به همین دلیل طبعیت حفظ شده بود.

وی اضافه کرد: باید شاخص های محیط زیست کشور را از نظر حمل و نقل ارزیابی کنیم و ببینیم در چه وضعیتی هستیم و چه باید بکنیم.

مجابی اظهارداشت:درتهران بعنوان پایتخت کشور آلودگی هوا جدی است که بیشترین سهم آن مربوط به وسایل نقلیه است.

وی گفت:تهران دارای ۷۰۰ کیلومترمربع مساحت و دو میلیون پلاک ساختمانی است اما ۸۰ درصد آلودگی آن ناشی از تردد وسایل نقلیه است.

معاون پارلمانی محیط زیست کشور یادآورشد: روزانه در تهران ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد صورت می گیرد که کمتر از ۳۰ درصد آن مربوط به تردد مردم با وسایل نقلیه اثرگذار و عمومی است.

مجابی گفت: با وجود سه میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو و دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به طور متوسط ۴ میلیون خودرو به این شهر وارد و از آن خارج می شوند و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده هم داریم که باید منتظر چنین آلودگی باشیم.

وی بیان کرد: همچنین وجود دو هزار دستگاه مینی بوس فرسوده در پایتخت و هشت هزار اتوبوس که نیمی از آنها فرسوده است باعث شده در موقع وارونگی هوا آلودگی ها بشدت بالا برود.

معاون رئیس سازمان محیط زیست کشور اضافه کرد: به همین دلیل دولت باجدیت وارد کار شد و چون ۸۰ درصد این آلودگی مربوط به خودروها بود ابتدا نسبت به اصلاح سوخت اقدام کرد.

مجابی اظهارداشت: محیط زیست در این راستا استفاده از بنزین تولیدی در پتروشیمی ها را ممنوع و تعطیل کرد و با افزایش استاندارد خودروهای تولیدی ورود خودروهای یورو ۴ و ۵ را در اولویت قرار داد و خودروهای کاربراتوری حذف شد البته امروز با راهنمایی و رانندگی برای پلاک شدن موتورسیکلت های قدیمی هنوز مشکل داریم.

قزوین پایلوت حمل و نقل پاک شود

وی اضافه کرد: شهر قزوین با اقدامات بسیار خوبی که از سوی شهرداری صورت گرفته می تواند پایلوت تردد و حمل و نقل ایمن و پاک شود که در این زمینه استفاده از دوچرخه باید فرهنگ سازی شود.

مجابی گفت: اگر می خواهید سهمی برای «پیاده راه» تعریف کنیدباید شرایط فراهم شود و اگر دوچرخه سواری باید رواج یابد نیازمند بسترسازی و تامین مسیرهای ایمن هستیم.

معاون پارلمانی محیط زیست اظهارداشت: باید به جایی برسید که کمترین سفر با خودرو در شهر صورت گیرد و به سمت شهری پاک حرکت کنیم لذا اصلاح وضع موجود ضروری است.

مجابی بیان کرد: در یک نظام درست مدیریت شهری باید مبلمان شهری درست تعریف شود و با ایجاد مسیرهای ایمن و راحت مردم را به استفاده از دوچرخه ترغیب کنید.

وی نقش رسانه ها در فرهنگ سازی را موثر دانست و برهمکاری و مشارکت رسانه ها درترویج استفاده از دوچرخه برای ایجاد شهری پاک و سالم تاکید کرد.

