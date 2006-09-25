سعيدي: زمان راه اندازي نيروگاه بوشهر و تحويل سوخت هنوز نهايي نشده است / اميدواريم در سفر آقازاده به مسكو زمان معقولي براي راه اندازي تعيين شود

محمد سعيدي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، اعلام كرد : اين ديدار پيرو ملاقات و گفتگوي رضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران و سرگئي كرينكو همتاي روس وي در حاشيه كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين برگزار مي شود و در آن معاونان و كارشناسان سازمان انرژي اتمي ايران همچنين نماينده شركت اتم استروي اكسپورت ( شركت سازنده نيروگاه بوشهر ) نيز حضور خواهند داشت .

معاون بين‌الملل سازمان انرژي اتمي همچنين تاكيد كرد: اين سفر منحصراً به نيروگاه اتمي بوشهر متمركز خواهد بود.



سفر رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان به روسيه دو روزه خواهد بود. اين جدول زمانبندي هم دربرگيرنده زمان انتقال سوخت به نيروگاه بوشهر و هم زمان قطعي راه‌اندازي نيروگاه است.

وي با بيان اينكه در اين سفر زمان راه اندازي و بهره برداري از نيروگاه بوشهر تعيين خواهد شد ، ابراز اميد واري كرد : در مذاكرات مسكو ضمن بررسي موانع موجود بر سر تكميل سريع نيروگاه بوشهر موانع فني اين مسير برداشته شود و زمان معقولي براي راه اندازي زمان نيروگاه تعيين شود .

معاون بين الملل سازمان انرژي اتمي همچنين اعلام كرد زمان ارسال سوخت اين نيروگاه به ايران در اين سفر نهايي خواهد شد .

سعيدي در خصوص اخباري مبني برراه اندازي نيروگاه بوشهر در نوامبر 2007 و تحويل سوخت آن به ايران در مارس 2007 گفت : تهران و مسكو هنوز در اين خصوص به جمع بندي نهايي نرسيده اند .



پيش از اين سرگئي كرينكو در جمع خبرنگاران در وين گفته بود: نصب فيزيكي رآكتور هسته‌اي در نيروگاه هسته‌اي بوشهر در سپتامبر 2007 انجام مي‌شود و اين نيروگاه در نوامبر 2007 راه‌ اندازي خواهد شد.

در ماه جولاي امسال كمپاني روسي اتم استروي اكسپورت و طرف ايراني جدول زماني احداث نيروگاه را امضا نمودند كه طبق آن بهره‌ برداري از اولين واحد نيروگاه براي نيمه دوم سال 2007 ميلادي در نظر گرفته شده است.

كمپاني روسي اتم استروي اكسپورت احداث كننده اصلي نيروگاه اتمي 800 ميليون دلاري بوشهر است.