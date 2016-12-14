یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، یازدهمین نمایشگاه کتاب در حالی امروز فعالیت خود را آغاز کرد که ٣٠٠ ناشر آثار خود را در ٣٥ هزار عنوان کتاب در بخش های عمومی، آموزشی، قرآنی، کودک و نوجوان، فرهنگی، دانشگاهی و ....ارائه خواهند کرد.

این نمایشگاه دارای ٣٠ درصد تخفیف خرید کتاب است که شامل ٢٠ درصد خرید بن از بانک و ١٠ درصد خرید کتاب توسط ناشر است.

مسئول اجرایی نمایشگاه کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری و هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی بوشهر برای سهولت در ایاب و ذهاب هر یک ساعت سرویس هایی رایگان برای شهروندان در نظر گرفته‌اند.

در یازدهمین نمایشگاه کتاب مانند دوره های گذشته برنامه های جنبی با همکاری معاونت فرهنگی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برگزار می‌کند.

یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی از امروز ٢٤ لغایت ٢٩ آذر ماه پذیرای بازدیدکنندگان علاقه مند به کتاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی ١٠ درصد تخفیف خرید کتاب را متقبل شده است.

یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی بوشهر با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، رئیس پژوهشی و فناوری اطلاعات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، ناشران، کتابداران، سایر مسئولین، دیگر چهره های فرهنگی و عموم مردم در محل نمایشگاه های بین المللی بوشهر افتتاح شد.