توسعه کشاورزی گلستان نیازمند تحول در زیرساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جمالی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری غرب گلستان که با حضور رئیس مجلس برگزار شد گفت: غرب گلستان شامل شهرستان های کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان ۱۵ درصد از جمعیت استان را در برمی‌گیرد و ۱۴ درصد از وسعت گلستان را شامل می شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی ۶۰ درصد فعالیت اقتصادی ساکنین غرب استان را در بر می‌گیرد، افزود: بخش عمده این فعالیت ها سنتی و بدون هرگونه حمایت دولتی است.

جمالی اظهار کرد: برای اینکه این بخش مهم و تاثیر گذار به نقش واقعی خود در توسعه و پیشرفت کشور برسد باید از حمایت های مستمر مسئولان مخصوصا در شرایط دشوار و بحرانی برخوردار باشد.

فرماندار کردکوی افزود: یکی از مشکلات به وجود آمده برای کشاورزان غرب گلستان، خسارت های فراوان ناشی از برف و سرمای اوایل آذر ماه بود که بسیاری از محصولات کشاورزان را در آستانه فصل برداشت نابود کرد.

جمالی تصریح کرد: کمبود حمایت های بیمه ای از جمله آسیب های جدی کشاورزی است که موجب تداوم خسارت ها به کشاورزان می شود.

وی حق بیمه سالانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی را ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان برای گندم عنوان کرد و گفت: جمع کل خسارتی که به یک کشاورز پرداخت می‌شود، ۶۰۰ میلیون تومان در هر هکتار است که مبلغ بسیار اندک و ناتوان از پوشش خسارت های وارده است.

فرماندار کردکوی با اشاره به ظرفیت های غرب گلستان گفت: ازجمله این ظرفیت ها، توانمندی های گسترده گردشگری و شیلاتی است.

وی اظهار کرد: اقدامات قابل توجهی در فراهم آوردن زیرساخت های گردشگری انجام شده که تکمیل و توسعه آن میتواند منجر به ایجاد تحول گسترده در اقتصاد واشتغال این منطقه شود.