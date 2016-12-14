به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر چهارشنبه در آئین افتتاحیه نخستین دوره از سلسله نمایشگاههای باور که به عرضه موتورسیکلتها و دوچرخههای برقی تولید داخل انجامید با اشاره به شهرداری اصفهان از هفت ماه گذشته به دنبال انعقاد تفاهمنامهای با معاونت فناوری رئیس جمهور نسبت به برنامهریزی برای استفاده از موتورسیکلتهای برقی در سطح شهر اقدام کرده است، اظهار داشت: شهر اصفهان به عنوان اولین شهر به صورت پایلوت این طرح را اجرایی کرده است.
وی با بیان اینکه قیمتهای خرید موتورسیکلتهای برقی بسیار مناسب است، افزود: این دوچرخهها برای استفاده تمام سنین مناسب است.
آغاز عملیات راهاندازی مسیر دوچرخه در خیابان پاسداران
شهردار اصفهان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر راهندازی مسیر دوچرخه در خیابان پاسداران اصفهان در حال انجام است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که هر رویکردی را که برای شهر اصفهان در نظر گرفته و به مردم قول دادهایم را به مرحله عمل رساندهایم.
وی با بیان اینکه در فاز اول پنج هزار موتورسیکلت وارد شهر اصفهان شده و مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد، اضافه کرد: این تعداد موتورسیکلت میتواند جایگزین مناسبی برای خودروهای بنزینی باشد.
جمالینژاد موتورها و دوچرخههای برقی را به نوعی بیانگر دغدغه شهرداری اصفهان در رفع آلودگی هوا عنوان کرد و ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که علاوه بر کاهش آلودگی هوا امنیت تردد را نیز با استفاده از این موتورسیکلتها خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه موتورسیکلتهای برقی در واقع نقش بسزایی در کاهش آلایندههای هوا در شهر اصفهان خواهد بود، افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر این موتورها وارد بازارهای اصفهان خواهد شد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه هر موتورسیکلت برقی معادل یک دهم از موتورهای بنزینی ارزش اقتصادی بیشتری دارد، اضافه کرد: برای پیمودن ۱۰۰ کیلومتر با این موتورسیکلت ۵۰۰ تومان هزینه میشود و این در حالی است که با موتورسیکلتهای بنزینی برای هر ۱۰۰ کیلومتر پنج هزار تومان هزینه میشود.
۵۰ ایستگاه شارژ رایگان موتورهای برقی در اصفهان راهاندازی میشود
وی با اشاره به اینکه ۵۰ ایستگاه شارژ رایگان نیز برای شهر شهر اصفهان راهاندازی کردهایم، افزود: همچنین میتوان با برق ۲۲۰ ولت خانگی نیز این موتورها را شارژ کرد.
جمالینژاد افزود: شهروندان برای خرید این موتورسیکلتها میتوانند از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات دولتی و سه میلیون تومان تسهیلات بدون بهره شرکت تولید کننده استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تولید این تعداد موتورسیکلت در شهر اصفهان اشتغال زیادی را به وجود آوردهایم، اضافه کرد: در واقع میتوان گفت که این اقدام شهرداری نمونه بارز حمایت از تولید ملی است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه فرهنگسازی در استفاده از موتورسیکلتهای برقی امری ضروری است، بیان داشت: همچنین ما در نظر داریم با توجه به تنوع و تعدد شرکتهای تولید موتورسیکلت بنزینی در سطح شهر اصفهان و عدم امکان جمع آوری آنها این واحدها را نسبت به تولید موتورسیکلتهای برقی تشویق کنیم.
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