به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آئین افتتاحیه نخستین دوره از سلسله نمایشگاه‌های باور که به عرضه موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های برقی تولید داخل انجامید، با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبه شهروندان از حاکمیت داشتن شهری سالم برای سلامتشان است، اظهار داشت: در این زمینه و به ویژه در حوزه فعالیت‌های شهرداری بسیاری از مولفه‌های زیست محیطی در بخش حمل و نقل تعریف می‌شود و بایستی این مجموعه شرایطی را فراهم کند که مردم با امنیت بالا سفر کرده و به امور روزمره خود برسند.

وی با بیان اینکه حجم حمل و نقل شهری و تراکم جمعیت در شهر اصفهان و برخی از مشکلات دیگر هوای آلوده را برای شهر اصفهان به ارمغان آورده است، اضافه کرد: این پدیده طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه اولویت برنامه‌های شهر اصفهان برای کاهش آلاینده‌های موجود احیای حوضه آبریز زاینده‌رود است، اضافه کرد: از آنجایی که در این بخش مدیریت استان و دیگر مسئولان شهری اختیار کامل را نداشته‌اند نتوانسته‌ایم به نتایج کاملی در این زمینه دست یابیم.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان بر روی مترو و اتوبوسرانی برای کاهش آلاینده‌ای هوا تمرکز کرده است، ابراز داشت: با راه‌اندازی خط یک و خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید امیدواریم بار سنگینی از حمل و نقل عمومی شهر اصفهان را به دوش بکشیم.

امینی با بیان اینکه استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت برقی نیز در شهر اصفهان مورد توجه قرار گرفته است، ابراز داشت: با ورود پنج هزار موتورسیکلت برقی می‌توان آلودگی ناشی از ۴۰ هزار خودروی سواری را کم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حمایت از تولید ملی یکی از اصلی‌ترین وظایف ذاتی همه دستگاه‌های اجرایی با توجه به عملکرد آنهاست، افزود: در این راستا می‌توان از شرکت‌های دانش بنیان نهایت بهره برداری را داشته باشیم و با حمیات از تولید کنندگان ارتقای کیفیت این تولیدات را نیز داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در شهرداری و به ویژه در تامین تجهیزات آتش نشانی، اتوبوسرانی و دوچرخه سواری می‌توان از تولیدات داخلی بهره برد، افزود: شهرداری برخود واجب می‌داند که بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و اعضای شورای شهر انگیزه را برای تولید کننده داخلی ایجاد کند تا کیفیت بالاتری را در تولیداتشان داشته باشند.