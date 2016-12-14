به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، علی اصغر کاراندیش گفت: خوشحال هستم که به استان بوشهر سفر کردم و دیدار مجدد با همکاران در بوشهر را دارم.

کاراندیش در این دیدار در خصوص تبدیل وضعیت نیروها افزود: نیروهای تابع قانون مانند ایثارگر، فرزند شهدا بر اساس قانون تبدیل وضعیت شده‌اند.

کار اندیش در خصوص نیروهای قراردادی گفت: تبدیل وضعیت این نیروها باید طبق آزمون صورت گیرد. ما دنبال این هستیم که تبدیل وضعیت این نیروها به صورت دائم انجام بپذیرد. چون در استان‌ها نیروهای قراردادی با سابقه بالای ١٠ سال وجود دارد.

وی در ادامه گفت: نیروهای قراردادی هم طبق قانون هر سال و اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افزایش پیدا می‌کند.

حمیده ماحوزی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: ضمن خوش آمد گویی و تبریک به مناسبت میلاد پیامبر اعظم، این نشست را برای بازگو کردن مشکلات اداری تشکیل شده است و با توجه با برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب بیشتر همکاران در نمایشگاه کتاب برای آماده سازی مراسم افتتاحیه حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گزارش از وضعیت مالی اداره کل را برای ایشان ارائه کرد.

گفتنی است در این نشست صمیمی کارمندان مشکلات خود را با ایشان بازگو کردند.