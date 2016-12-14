زهاب نیشکر در خرمشهر وضعیتی بحرانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سامری عصر امروز در جلسه شورای کشاورزی خرمشهر که با حضور مسئولان محلی و استانی در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: زهاب نیشکر که دور تا دور جاده اهواز را فراگرفته اند یک حالت بحرانی برای شهر ایجاد کرده و حتی برای نیروهای مرزی ما هم حالت بحرانی دارد.

وی توضیح داد: هر آن ممکن است سد این زهاب شکسته و این آب وارد شهرک اول شلمچه و زیرساخت های اقتصادی شلمچه شود و اوضاع را بهم بریزد.

سامری ادامه داد: حدود ۱۸ تا ۲۰ سال از این قضیه می گذرد اما متاسفانه کاری در این مورد انجام نمی شود. موضوع را به رئیس جمهور گفتیم وعده اش را عملی نکرد به وزار و به پایین دست ها هم که می گویم تنها وعده می دهند.

وی، پیگیری موضوع تا پای طرح سئوال از وزیر کشاورزی را یادآور شد و گفت: نامه های متعدد از دوره نهم مجلس نوشته شد و تذکرات و طرح سئوال وزیر را از دوره نهم داشتیم و حتی خواستیم طرح سئوال را به پای استیضاح بکشانیم اما به احترام برخی ها دست نگه داشتیم اما این حق و حقوق مردم است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس همچنین از تحویل نامه ای در خصوص آلایندگی صنایع نیشکر طی هفته گذشته خبر داد و بیان کرد: طی تحقیقات انجام شده صنایع نیشکر میرزا کوچک خان یا امیرکبیر آلایندگی دارند که من نامه محیط زیست را هم هفته گذشته در تهران تحویل دادم و از احتمال برخورد با آنها در آینده هشدار دادم.

وی اظهار کرد: باید گوش شنوایی وجود داشته باشد. یعنی در این کشور و دولت تدبیر و امید گوش شنوا و چشم بینایی وجود ندارد که این معضل را ببیند و حل بکند؟

سامری فریاد های اعتراضی خویش را ناشی از پایمال شدن حق مردم دانست و گفت: صدای مظلوم وقتی بلند می شود که حقش خورده شود، حق ما را در دارند پایمال می کنند. همه از این صنعت منتفع و مردم خرمشهر متضرر می شوند.

وضع زمین های کشاورزی خرمشهر

نماینده مردم خرمشهر در مجلس در ادامه به اجرای طرح توسعه ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان در محدوده تملکی منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: بخشی از زمین ها پیش از اجرای طرح توسعه توسط منطقه آزاد خریداری شده و این سازمان اعلام می کند که برای این زمین ها طرح تعریف کرده است،از نظر قانونی هم حق مداخله در عرصه آنها وجود ندارد. همچنین ۱۰ هزار هکتار جوابگوی شهرستان نیست پیشنهاد می شود این خلا موجود را با توجه به اختیار جهاد کشاورزی به محدوده غرب کارون اضافه شود.

وی توضیح داد: با اجرای این روش هم از مساحت تعیین شده برای اجرای طرح کاسته نخواهد شد و هم زمین ها غرب کارون که حاصلخیزی بیشتری دارند و در اثر جنگ نابود شده اند احیا می شوند.

سامری همچنین به مجتمع دامداری خرمشهر اشاره و بیان کرد: اکنون چند سال است که پیگیر واگذاری زمین ها هستیم اما این موضوع به خاطر برگزار نشدن جلسات کمیسیون کشاورزی در استان بی نتیجه مانده اند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس با اشاره به محدود کردن برخی زمین های کشاورزی خرمشهر برای احداث صنایع فولاد، گفت: این زمین ها ۱۸ سال است که به عنوان احداث فولاد دیوار کشی شده و نه صنعت فولادی در آن احداث می شود و نه در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و اگر بخواهیم همچون تملک ۲۳ هزار هکتار توسط ستاد معین ورود کنیم برخی به این کار معترض می شوند.