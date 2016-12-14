پیکر مطهر سه شهید مدافع حرم در جنوب تهران تشییع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی با بیان اینکه لازمه انتقال فرهنگ دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های بعدی، پاسداشت مقام شهدا و حفظ اصول است، اظهار داشت: پیکر شهیدان محمد جواد یوسفی، عبدالحمید ابراهیمی و رضا اسماعیلی از میدان اصلی شهرری به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تشییع خواهد شد.

مسلمی افزود: مراسم تشییع و خاکسپاری سه شهید از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون، روز پنج شنبه۲۵ آذرماه و از ساعت ۹:۳۰ صبح از جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می شود.

معاون شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه این منطقه بالاترین آمار شهدای مدافع حرم را در شهر تهران به خود اختصاص داده است، یادآور شد: ترویج روحیه ایثار و شهادت همواره از اولویت های مدیریت شهری بوده است و در یک ماه گذشته برای دومین بار میزبان پیکرهای مطهر شهدای مدافع حرم هستیم.