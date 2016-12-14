روان سازی تردد شهری در محمدیه در اولویت شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تحلیل از رانندگان و فعالان حمل و نقل شهر محمدیه عصر چهارشنبه با حضور اعضا شورای اسلامی شهر، معاون فرماندار شهرستان البرز، فرمانده نیروی انتظامی، پلیس راهور محمدیه و جمعی از رانندگان در سالن آمفی تئاتر کتابخانه یادگارامام این شهر برگزار شد.

حسین بهزادپور در این مراسم ضمن تبریک میلاد نبی اکرم محمد مصطفی (ص) و ولادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت حضرت جعفرصادق(ع) وهفته وحدت اظهارداشت: یکی ازدغدغه های مهم ما رفع مشکلات رانندگان است که در این راه جدی هستیم.

وی افزود: رانندگان خطوط چند گانه سازمان حمل و نقل در محمدیه با تلاش شبانه روزی خود در شهر به مردم خدمت می کنند و همه باید قدردان آنها باشیم و ما نیز تلاش می کنیم تا روند تردد مردم در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان روان و تسهیل شود.

شهردار محمدیه ضمن انتقاد از بی توجهی مسولان به حمل و نقل شهری بیان کرد: اگر بخواهیم رضایت مردم جلب شود و شهری سالم و بدون دود و آلایندگی داشته باشیم لازم سات با توجه به شبکه حمل و نقل شهری نسبت به تقویت ناوگان عمومی همت کنیم.

بهزادپور تصریح کرد: علیرغم کمبودهایی که در بخش حمل و قل در این شهر داریم اقدامات مناسبی در این بخش صورت گرفته اما هنوز تا شرایط ایده ل فاتصله داریم و اگر حمایت مسئولانی استانی صورت گیرد می توانیم کارهای بیشتری را عملیاتی کرده و رضایت مردم را جلب کنیم.

شهردار محمدیه همچنین ازراه اندازی مسیرهای دوچرخه سواری دراین شهر خبرداد و یادآورشد: باید شرایط را به گونه یا فراهم کنیم تا مردم رغبت کنند تا از دوچرخه برای تردد در شهر استفاده کنند و با این کار شهری سالم و توام با آؤامش برای زندگی در محمدیه محقق خواهد شد.