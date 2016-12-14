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۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۶

استفان تاونسند: احتمال بازپس گیری سریع تدمر توسط دولت سوریه

استفان تاونسند: احتمال بازپس گیری سریع تدمر توسط دولت سوریه

فرمانده نیروهای ائتلاف آمریکا در عراق اعلام کرد که دولت سوریه و متحدان این کشور احتمالا به سرعت شهر تدمر را بازپس خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فرمانده ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش به بیان سخنانی در خصوص شهر تدمر سوریه پرداخت.

در همین راستا، ژنرال «استفان تاونسند» فرمانده نیروهای ائتلاف آمریکا در عراق در سخنانی تاکید کرد: سلاح هایی که داعش در تدمر سوریه به آن دست یافته است، شامل خودروهای زرهی و احتمالا سامانه پدافند هوایی می شود.

وی در ادامه سخنان خود درباره اقدامات دمشق در قبال شهر تدمر نیز تصریح کرد: دولت سوریه و متحدان این کشور احتمالا به سرعت شهر تدمر را بازپس خواهند گرفت.

این در حالی است که «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه پیشتر تاکید کرده بود که از اظهارات اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رفع تحریم واردات سلاح به سوریه مطمئن نیستیم. همچنین میان زمان اعلام رفع تحریم تسلیح معارضان و حمله به تدمر ارتباط مستقیم وجود دارد. دولت سوریه برای کاهش آمار شهروندان قربانی در طول درگیری تمام تلاش خود را خواهد کرد.

گفتنی است، تروریست ها و عناصر مسلح در روزهای گذشته بر شهر تدمر در استان حمص سوریه مسلط شدند و کنترل آن را در دست گرفتند.

کد مطلب 3850878

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