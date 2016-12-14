آماده راه اندازی مرکز تولید گندم بذری در خرمشهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز خواجوی عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای کشاورزی خرمشهر که با حضور مسئولان محلی و استانی در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: اگر در شهرستان خرمشهر کشاورزانی وجود دارند که پیشرو هستند و امکان تولید گندم را دارند این آمادگی وجود دارد که مرکز تولید گندم بذری را در خرمشهر راه اندازی کنیم.

وی در ادامه به احداث انبارهای دپوی گندم در خرمشهر اشاره کرد و گفت: انبار یا باید از محل اعتبارات دولتی و یا از محل تسهیلات بانکی احداث شود که در استان از محل اعتبارات دولتی در حال پیگیری برای احداث ۳۲ انبار در کل استان برای وضع فعلی و نیاز آینده هستیم.

رئیس تعاون روستایی خوزستان با یادآرو شدن اینکه تعاونی روستایی تنها دستگاه دولتی در استان است که ردیف عمرانی به آن داده نمی شود، افزود: هرچه کار انجام می شود تعاونی ها تسهیلات بانکی دریافت می کنند و به نظر می آید در خرمشهر با توجه به ضعف مالی، احداث از طریق تسهیلات بانکی امکان ندارد.

وی با یادآروی اینکه در ماهشهر این اقدام با همکاری منطقه ویژه پتروشیمی انجام شده است، ورود منطقه آزاد اروند برای احداث این انبارها در خرمشهر را بهترین پیشنهاد ممکن در شرایط فعلی دانست.

خواجوی اظهار کرد: تعاونی روستایی زمین خریداری می کند و منطقه آزاد اروند که قصد دارد به کشاورز کمک کند، اعتبار احداث آن را در اختیار تعاونی روستایی قرار دهد تا بتوان یک انبار پنج هزار تنی در محدوده منطقه آزاد اروند احداث کرد که با وجود یک انبار دو هزار تنی فعلی و افزایش ظرفیت به هفت هزار تن، مشکل انبارداری گندم در خرمشهر رفع شود.



ثبت ۴ شرکت برای اجرای طرح توسعه کشاورزی

رئیس تعاون روستایی خوزستان از ثبت شدن سه شرکت تعاونی تولید در راستای اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی و افزایش شمار شرکت های ثبت شده این چنینی به چهار شرکت خبر داد.

وی گفت: طرح ۵۰۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری اگر انجام شد باید تحویل بهره برداران شود و طبق پیگیری های ما سه تعاونی جدید در خرمشهر تشکیل شده و به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه شرکت جهاد نصر سه دفتر کار برای این شرکت های تعاونی احداث خواهد کرد، توضیح داد: بر اساس تفاهمنامه ای که تعاونی روستایی با شرکت جهاد نصر دارد، قرار است توسط این شرکت، سه دفتر کار و برای فعالیت شرکت ها ساخته شود.

خواجوی افزود: محل این دفاتر با همکاری مدیر جهاد کشاورزی و رئیس تعاون روستایی خرمشهر مشخص شده و قرار است شرکت ها از این سه دفتر کار برای نظام بهره برداری و مدیریت پس از اتمام مراحل زیرساخت سازی و تحویل اراضی استفاده کنند.