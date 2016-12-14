شهادت جوان ۲۱ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جوانان فلسطینی به عملیات شهادت طلبانه خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ادامه می دهند.

در همین راستا، نظامیان رژیم اشغالگر قدس «حماد دخیل خضر الشیخ» جوان ۲۱ ساله اهل روستای بیت سوریک در شمال غرب قدس را در خیابان الواد در قدس به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

مقامات اسرائیلی مدعی شده اند این جوان فلسطینی در صدد حمله به نظامیان صهیونیست بوده است.

این در حالی است که بنابر آمار نهادهای فلسطینی از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۲۲ فلسطینی از جمله ۳۲ کودک و ۱۰ زن و دختر به شهادت رسیده اند. بدین گونه مجموع شهدای انتفاضه از آغاز تاکنون به ۲۶۷ نفر رسیده است.

تاکنون ۲۲۹ فلسطینی در قدس و کرانه باختری، ۳۴ نفر در نوار غزه و ۲ شهید در فلسطین اشغالی ۱۹۴۸ به شهادت رسیده اند.

گفتنی است انتفاضه اول فلسطینیان از سال ۱۹۸۷میلادی شروع شد و در سال ۱۹۹۳ با توافقنامه اسلو به پایان رسید .انتفاضه الاقصی (انتفاضه دوم فلسطین) در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۰۵ ادامه داشت و انتفاضه قدس (انتفاضه سوم فلسطین) نیز در اول اکتبر سال ۲۰۱۵ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.