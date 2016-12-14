  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۷

مدیر توزیع نیروی برق دزفول:

هر ۲ ماه یک روستای دزفول برقدار می شود

هر ۲ ماه یک روستای دزفول برقدار می شود

دزفول- مدیر توزیع نیروی برق دزفول گفت: هر دو ماه یک روستای محروم دزفول برقدار می شود که برای تداوم این امر نیازمند پرداخت مطالباتمان از ادارات هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نمازی فر عصر امروز چهارشنبه در جلسه پیگیری مطالبات اداره برق دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: پهناوری شهرستان دزفول به اندازه ۹۳ درصد از مساحت استان البرز است.

وی با بیان اینکه برق مصرفی ایام تابستان در دزفول بیشتر از برق مصرفی ۱۰ استان کشور است، افزود: این امر لزوم سرمایه گذاری در حوزه صنعت برق را افزایش می دهد تا بیش از این دچار نوسانات و قطعی های برق نشویم.

مدیر توزیع نیروی برق دزفول با اشاره به وجود ۱۱ ایستگاه برق دراین شهرستان گفت: با پیگیری فرمانداری، دو سرمایه گذار برای احداث نیروگاه های برق در دزفول اعلام آمادگی کرده اند که با اجرای این دو نیروگاه قطعا شاهد تحول عظیمی در حوزه برق خواهیم بود.

نمازی فر بیان کرد: این استعداد در دزفول وجود دارد که زیرساخت های عظیمی در حوزه برق آن ایجاد شود بنابراین باید نسبت به سرمایه گذاری در حوزه برق دزفول تلاش جدی تری صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: سال گذشته با پیگیری های صورت گرفته، ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش برق دزفول اختصاص یافت که حدود ۴۰ میلیارد ریال از این اعتبار صرف برق رسانی به نقاط کوهستانی و محروم شهرستان به ویژه بخش احمدفداله شد.

تداوم برق رسانی به مناطق محروم 

نمازی فر با اشاره به تداوم عملیات برق رسانی ها به مناطق صعب العبور دزفول، لازمه این امر را وصول به موقع مطالبات توزیع برق شهرستان دانست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هر دو ماه یک روستای محروم دزفول از نعمت برق بهره مند می شود که برای این امر هزینه و تلاش های زیادی از سوی پرسنل صورت می گیرد.


 

کد مطلب 3850887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها