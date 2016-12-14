هر ۲ ماه یک روستای دزفول برقدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نمازی فر عصر امروز چهارشنبه در جلسه پیگیری مطالبات اداره برق دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: پهناوری شهرستان دزفول به اندازه ۹۳ درصد از مساحت استان البرز است.

وی با بیان اینکه برق مصرفی ایام تابستان در دزفول بیشتر از برق مصرفی ۱۰ استان کشور است، افزود: این امر لزوم سرمایه گذاری در حوزه صنعت برق را افزایش می دهد تا بیش از این دچار نوسانات و قطعی های برق نشویم.

مدیر توزیع نیروی برق دزفول با اشاره به وجود ۱۱ ایستگاه برق دراین شهرستان گفت: با پیگیری فرمانداری، دو سرمایه گذار برای احداث نیروگاه های برق در دزفول اعلام آمادگی کرده اند که با اجرای این دو نیروگاه قطعا شاهد تحول عظیمی در حوزه برق خواهیم بود.

نمازی فر بیان کرد: این استعداد در دزفول وجود دارد که زیرساخت های عظیمی در حوزه برق آن ایجاد شود بنابراین باید نسبت به سرمایه گذاری در حوزه برق دزفول تلاش جدی تری صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: سال گذشته با پیگیری های صورت گرفته، ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش برق دزفول اختصاص یافت که حدود ۴۰ میلیارد ریال از این اعتبار صرف برق رسانی به نقاط کوهستانی و محروم شهرستان به ویژه بخش احمدفداله شد.

تداوم برق رسانی به مناطق محروم

نمازی فر با اشاره به تداوم عملیات برق رسانی ها به مناطق صعب العبور دزفول، لازمه این امر را وصول به موقع مطالبات توزیع برق شهرستان دانست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هر دو ماه یک روستای محروم دزفول از نعمت برق بهره مند می شود که برای این امر هزینه و تلاش های زیادی از سوی پرسنل صورت می گیرد.



