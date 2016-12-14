سرهنگ حمید محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی درخواست های مکرر و تماس‌های تلفنی شهروندان دیری با فرماندهی منطقه انتظامی دیر مبنی بر جمع آوری متکدیان از سطح شهر، این فرماندهی به درخواست اهالی شهرستان دیر پاسخ مثبت داد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جمع آوری متکدیان از وظایف چندین دستگاه دولتی بوده است گفت: این فرماندهی به خواسته‌های به حق شهروندان پاسخ داده و با هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط در معیت عوامل اجرایی شهرداری دیر اقدام به جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر دیر کرد که رضایت شهروندان به دنبال داشت.

محمدی‌نسب ادامه داد: یکی از وظایف اصلی پلیس بحث امنیت است که الحمدالله امنیتی خوبی در شهرستان دیر برقرار است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همه مردم ولایت مدار شهرستان دیر افزود: ستاد فرماندهی منطقه انتطامی دیر در خدمت همه اهالی است.

به گزارش خبرنگار مهر،جمعی از اهالی شهرستان دیر نیز از اقدام به موقع فرمانده منطقه انتظامی دیر تشکر کردند و خواستار استمرار این طرح شدند که فرمانده منطقه انتطامی دیر قول مساعد در این زمینه دادند.