نمی توان از جیب بخش خصوصی به فرهنگ کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران شبکه نمایش خانگی شامگاه چهارشنبه ۲۴ آذرماه در هتل رامسر برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسن داها مدیر عامل شرکت سینما رسانه آسیا گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰ شرکت نمایش خانگی وجود دارد که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دارند اما شرکت هایی که فعالیت دارند کمتر از ۱۰ شرکت هستند. در دل این موسسات شبکه نمایش خانگی چند شرکت پخش هم در زمینه عرضه محصولات فرهنگی فعالیت دارد.

وی افزود:در شبکه نمایش خانگی پیش از این تنها محصولات سینمایی ایرانی و خارجی خریداری می شد اما زمانی که بخش خصوصی وارد این عرصه شد تحول زیادی در آن ایجاد شد بخصوص در زمینه دوبله، کیفیت محتوای داخلی فیلم ها، استفاده مخاطب از بخش های مختلف و طراحی و عرضه محصولات تحول خوبی انجام شد و از همه مهمتر اینکه موضوع نحوه توزیع و در دسترس قرار دادن محصولات شبکه نمایش خانگی در سطح کشور پیشتر تنها فروشگاههایی وجود داشتند که کار آنها عرصه محصولات بود و این محصولات به آن صورت در دسترس مردم نبود. به همین ترتیب تیراژ واقعی عرضه در سطح کشور مشخص نمی شود و با توجه به اینکه در بسیاری از شهرستانها، سینما وجود ندارد همکاران ما در شبکه نمایش خانگی توانستند با ایده و فکر خود محصولات این شبکه را به صورت مویرگی به نزدیکترین محل عرضه کنند که بر اساس آن مخاطبان می توانند این محصولات را دریافت کنند.

داها عنوان کرد: دوستان ما در صدد بودند که جشنواره فیلم های مستقل ویدئویی برگزار کنند به هر ترتیب این اتفاق افتاد و شبکه نمایش خانگی به آن جایگاه واقعی خود رسید. البته باید بگویم در حال حاضر شبکه نمایش خانگی توانسته به بدنه سینما و فیلم های سینمایی کمک کنند این در حالی است که در سالهای گذشته حق کپی رایت در دست تهیه کننده بود و سینماگران از آن ضرر می کردند اما حالا بخش زیادی از هزینه فیلم های آنها از طریق شبکه نمایش خانگی تامین می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به دانلود غیرقانونی آثار گفت: متاسفانه به بحث کپی رایت توجه نمی شود و این موضوع برای ما گرفتاری بوجود آورده است. در حال حاضر بهترین فیلم های سینمایی و خارجی که قابل پخش در شبکه نمایش خانگی هستند بلافاصله دوبله می شوند اما باید بگویم که جلوگیری از این امر در حیطه مسئولیت های نمایش خانگی نیست با این وجود ما به سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام آمادگی کردند که می توانیم این آثار را در شبکه نمایش خانگی پخش کنیم. بهترین راهکار جلوگیری از دانلود غیر قانونی این است که دولت، این امور را به یک شکل صحیح در دل شبکه نمایش خانگی قرار دهد. این را هم باید بگویم کپی رایت را بسیاری از کشورها به ما نمی فروشند و ما مجبور هستیم این محصولات قاچاق را از کشورهای همسایه خریداری کنیم که این موضع هم درست نیست.

در ادامه این نشست نادرمعماری مدیرعامل شرکت کیمیانما درباره همین موضوع گفت: در تمام دنیا به این مسئله اهمیت می دهند پس وقتی در زمینه فیلمسازی سرمایه گذاری می شود دولت باید امنیت آن را تامین کند. این در حالی است که ما سالها درگیر این مسئله هستیم. به نظر من قوانین ما برای جلوگیری از موضوع قاچاق کامل است اما در اجرا مشکل دارد. با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری از این دست مسائل در اولویت مسئولان نیست شاید آنها به این موضوع فکر می کنند که اگر این قانون را اجرا کنند افرادی که از این طریق ارتزاق می کنند دچار مشکلات دیگری می شون و تبعات دیگری را به همراه دارند اما باید بدانیم با جیب بخش خصوصی نمی توان به فرهنگ کمک کرد.

وی افزود: امروز به نسبت آن زمانی که ما به صورت رسمی آغاز بکار کردیم یعنی حدود ۱۸ سال پیش شرایط اقتصادی ما ضعیف تر شده است اما دلخوشی ما این است که ما چند پرسنل داریم و در پایان سال تراز ما منفی نیست اما این را هم باید بگویم که شبکه نمایش خانگی آنقدر پتانسیل دارد که اگر ۱۰ درصد اضافه تر از آنچه که در حال حاضر از بازار بدست می آوریم، دریافت می کنیم.

مدیرعامل شرکت کیمیانما در ادامه در پاسخ به این سئوال که در صورت اجرایی شدن VOD چه اتفاقی برای شبکه نمایش خانگی می افتد؟ گفت: اتفاقا VOD برای ما خوب است زیرا هنگامی که می خواهیم آثار ایرانی و خارجی را خریداری کنیم آنها را با امتیاز VOD می خریم.

سپس جواد معماری مدیرعامل شرکت تصویر دنیای هنر درباره این سؤال که آیا شبکه نمایش خانگی به راستی محصولات خارجی را خریداری می کند و یا این شبکه هم این فیلم ها را دانلود و دوبله می کند، گفت: وزارت ارشاد از طریق فارابی قراردادهای ما را بررسی می کند و بعد از تایید آنها به ما پروانه می دهد اما با این وجود تنها در دوسال است دولت دهم این اتفاق نیفتاد.

سپس مدیرعامل شرکت سینما رسانه آسیا اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ شبکه فارسی زبان خارجی وجود دارد که فیلم ها را به صورت فارسی تولید می کنند و اگر ما این تصور را داشته باشیم که آنها به خاطر دلسوزی برای ما این کار را انجام می دهند منطقی نیست. سریال های تولید شده در شبکه نمایش خانگی روح جدیدی را در این شبکه ایجاد کردند. این را هم باید بگویم که فعالیت این شبکه باعث شد که در حال حاضر کپی رایت فیلم های سینمایی در شبکه نمایش خانگی در دست سینماگر نماند.

وی در پایان گفت: با پخش سریالهایی همچون «شهرزاد»، «دندون طلا»، «قهوه تلخ» و ... مردم ما به این سمت روی آوردند و ناامیدی در بخش شبکه های خارجی فارسی زبان ایجاد شد و مسئولان آنها دچار یأس شدند. برای مثال من چندی پیش مطلبی را مطالعه می کردم و متوجه شدم مسئولان شبکه های خارجی فارسی زبان نگران این هستند که مخاطبان خود را از دست بدهد.