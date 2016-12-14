عکاس خبرگزاری مهر در خراسان شمالی ۲ رتبه برتر کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتام نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی چهارشنبه‌شب با حضور اصحاب خبر و رسانه استان برگزار شد.

این آیین که با معرفی برترین‌ها همراه بود، «مریم داورنیا» از خبرگزاری مهر حائز رتبه برتر در بخش عکس با موضوع ویژه ایثار و شهادت شد.

همچنین آثار این عکاس توانای خراسان شمالی از بین آثار ارسالی به نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی، رتبه برتر در بخش عکس را نیز از آن خود کرد.

گفتنی است؛ در نخستین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان شمالی، ۲۳۰ اثر در محورهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اقتصاد مقاومتی با اتکا به توان داخلی، امربه‌معروف و نهی از منکر، سبک زندگی اسلامی، آسیب‌های اجتماعی و بررسی دستاوردهای انقلاب بود به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

آثار ارسال‌شده در قالب خبر، گزارش، یادداشت، تیتر و عکس بودند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بخش ویژه این جشنواره بود.