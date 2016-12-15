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۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر:

صدور پروانه ساختمانی در بوشهر تسهیل می‌شود

صدور پروانه ساختمانی در بوشهر تسهیل می‌شود

بوشهر - رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از موافقت شورا با لایحه شهرداری با تسهیل صدور پروانه ساختمانی املاکی که سند ماکیت آنها در حال بررسی است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، عبدالخالق برزگرزاده اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که تعداد زیادی از شهروندان در زمینه صدور پروانه ساختمانی به خصوص در محلات جنوبی شهر مواجه هستند، این موضوع  در نشست شهرداران با استاندار و معاون عمرانی مطرح شد.

وی اضافه کرد: مقرر شده که با هماهنگی مدیرکل ثبت و اسناد برای رفع این مشکل  راهکاری اتخاذ شود که بر این اساس یک راهکار برای حل این موضع گرفته شد و لایحه آن از سوی شهرداری به شورا ارسال شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: این لایحه در نشست علنی شورا مطرح و در راستای رفع مشکل شهروندان در زمینه صدور پروانه ساختمانی و تسهیل در امر ساخت و ساز با آن موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 3850931

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