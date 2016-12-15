به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، عبدالخالق برزگرزاده اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که تعداد زیادی از شهروندان در زمینه صدور پروانه ساختمانی به خصوص در محلات جنوبی شهر مواجه هستند، این موضوع در نشست شهرداران با استاندار و معاون عمرانی مطرح شد.

وی اضافه کرد: مقرر شده که با هماهنگی مدیرکل ثبت و اسناد برای رفع این مشکل راهکاری اتخاذ شود که بر این اساس یک راهکار برای حل این موضع گرفته شد و لایحه آن از سوی شهرداری به شورا ارسال شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: این لایحه در نشست علنی شورا مطرح و در راستای رفع مشکل شهروندان در زمینه صدور پروانه ساختمانی و تسهیل در امر ساخت و ساز با آن موافقت به عمل آمد.