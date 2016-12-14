بوگدانوف با هیات انصارالله یمن دیدار کرد/تاکیدبرآتش بس طولانی مدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه و فرستاده ویژه این کشور به خاورمیانه و کشورهای آفریقایی با هیات انصارالله یمن به ریاست «محمد عبدالسلام» در مسکو دیدار کرد.

در همین راستا وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که دستیابی به عادی سازی اوضاع در جمهوری یمن تنها از طریق مسالمت آمیز و گفتگوی ملی جامع که ملاحظات تمام طرف های سیاسی را در نظر بگیرد ممکن است.

این بیانیه همچنین می افزاید که در دیدار بوگدانوف با هیات انصارالله یمن دورنمای دستیابی به حل بحران بر اساس نقشه راه «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن بررسی گردید. همچنین در این دیدار بر اهمیت اتخاذ تدابیر فوری برای تضمین آتش بس طولانی مدت، حل اوضاع انسانی و همچنین مبارزه فعال با گروه های تروریستی فعال در یمن تاکید شد.

هیات انصارالله نیز از روسیه خواست تا به تلاش های خود برای تشویق طرف های نزاع یمن به دست برداشتن از رویارویی نظامی و رفع دیگر مشکلات حادی که مردم یمن امروز با آن مواجه هستند، ادامه دهد.

گفتنی است که هیات جنبش انصارالله یمن به ریاست «محمد عبدالسلام» سخنگوی این جنبش به مسکو پایتخت روسیه سفر کرده است و قرار است سلسله دیدارهایی را با مقامات این کشور انجام دهد.