تیم والیبال کریمه قم مغلوب کاله جوان آمل شد

روح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم والیبال کریمه قم در هفته هفتم از دور رفت لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در یک بازی خارج از خانه میهمان تیم والیبال کاله جوان آمل بود که این مسابقه در نهایت با شکست تیم کریمه قم به پایان رسید.

وی افزود: تیم کریمه قم چهارشنبه شب در آمل به دیدار تیم والیبال کاله جوان آمل رفت و در ۳ ست پیاپی برابر حریف خود بازنده شد تا برای هفتمین بار در این فصل طعم تلخ شکست را بچشد و از ۷ بازی یک امتیاز داشته باشد.

سرمربی تیم والیبال کریمه قم گفت: در این مسابقه، دو تیم در ست اول بازی نزدیکی به نمایش گذاشتند اما در نهایت تیم شهرداری جوان ارومیه توانست ۲۵ بر ۲۱ در این ست پیروز شود و در ست دوم نیز باز هم میزبان برنده بازی بود و ۲۵ بر ۱۵ برنده شد.

شفیعی بیان داشت: در ست سوم، فاصله دو تیم باز هم حفظ شد و تیم کریمه در این ست نیز ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به حریف واگذار کرد و در نهایت با شکست ۳ بر صفر این بازی خارج از خانه را پشت سر گذاشت.

وی عنوان کرد: تیمی جوان و کم تجربه در اختیار داریم که امسال در حال کسب تجربه برای آینده‌ای روشن است و شکست‌های پی در پی برای کریمه نگران کننده نیست و به دنبال کسب تجربه برای سال‌های آتی هستیم و امیدواریم خانواده والیبال قم از ما حمایت کنند.

سرمربی تیم والیبال کریمه قم تصریح کرد: کریمه در اولین دیدار از دور برگشت لیگ دسته اول والیبال در یک بازی خارج از خانه میهمان تیم عقاب نیروی هوایی تهران خواهد بود در حالی که در بازی رفت در قم برابر این تیم ۳ بر صفر بازنده شده بود.