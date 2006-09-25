به گزارش خبرنگار مهر، در نمايشگاه عكس "آينه حضور" بيش از 85 اثر ازعكاسان حيطه دفاع مقدس به چشم مي خورد. وقتي با صاحبان آثار حرف مي زدم، اشك خود را فرومي خوردند و زير لب مي گويند "يادش به خير، دوران خوبي بود". آنچه در اين نمايشگاه نقطه اميد و مايه دلگرمي است، بازديدكنندگاني هستند كه از هر قشر و سني براي ديدن آثار به نمايشگاه آمده اند. ابوطالب امام كه اندكي ديرتر از بقيه عكاسان به نمايشگاه آمده هم با من هم عقيده است و در مدتي كه با هم نمايشگاه را نگاه مي كنيم ناخودآگاه از حضور اين همه مخاطب اظهار شگفتي مي كند.

سيدعباس ميرهاشمي مدير عامل انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس در توضيح بيشتر اين نمايشگاه مي گويد: "متاسفانه عكاسان دفاع مقدس با وجود اين كه قشر فعالي بوده اند، اما از داشتن يك دايره المعارف عكاسي بي بهره اند. به همين دليل و به بهانه برگزاري يك نمايشگاه سعي كرديم با همكاري گروه بزرگي به جمع آوري آثار اين عكاسان بپردازيم. بنابراين از 85 عكاس يك اثر در اين نمايشگاه به معرض نمايش گذاشته شده است. با جمع كردن آثار اين عكاسان سعي داريم كتابي با عنوان مقدمه دايره المعارف جنگ را منتشر كنيم."

به ديوارهاي پوشيده از عكس هاي جنگ نگاه مي كنم. انجمن دست به ابتكار جالبي زده است. در كنار اثر هر عكاس تصويري از جواني خود عكاس به چشم مي خورد. با خود فكر مي كنم 18 سال از خاتمه جنگ در ايران مي گذرد. در اين سال ها چه عكاساني كه قامت سروشان در ويلچرها خميد و كسي آنها را نديد. چه عكاساني كه زير لوله هاي اكسيژن از دردهاي ريوي جان سپردند، بي آنكه كسي متوجه جاي خالي آنها باشد. 18 سال گذشته و تازه به فكر افتاده ايم، چه دير!

ميرهاشمي هم با من هم عقيده است. مي گويد: "متاسفانه از اولين روزهاي اتمام جنگ بايد انجمن عكاسان دفاع مقدس تاسيس مي شد كه نشد. سه سال از عمر انجمن مي گذرد و با اينكه هنوز در ابتداي راه است مي كوشد مقاصد و اهداف متعالي عكاسان جنگ را تحقق بخشد. واقعيت اين است كه اين انجمن به دليل وابسته نبودن به ارگان هاي دولتي تمكن مالي چنداني ندارد. اما نهايت تلاش خود را مي كند تا لااقل آثارعكاسان را جمع كند و برگزاري نمايشگاهها را تدوام بخشد. شايد از اين طريق نسل جوان با مسئله دفاع مقدس آشنا شوند و بدانند اگر اين ايثارگران ديروز را نمي ساختند، امروز آنها نمي توانستند در خانه هاي خود آرام بگيرند."

يادم مي آيد چند روز پيش در گفتگو با يكي از عكاسان جنگ پيشنهاد جالبي را مطرح كرد. مي گفت چقدر خوب مي شد كه يك ارگان دولتي مثل وزارت ارشاد متولي حمايت از مقوله عكاسي جنگ مي شد و يك موزه دائمي از عكس هاي جنگ داير مي كرد تا ديگر فقط روز 31 شهريور و اول مهر به ياد دفاع مقدس نيفتيم. بايد حركت هاي مقطعي و شعاري را كنار گذاشت و در تحكيم و تدوام اين حركت كوشيد.

مدير عامل انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس معتقد است برگزاري نمايشگاههايي از اين دست مي تواند مقدمه برپا كردن يك نمايشگاه دائمي از آثارعكاسان جنگ باشد. اما فراموش نكنيم كه جز اين 85 عكاس صاحب اثر در اين نمايشگاه عكاسان ديگري هم در سطح كشور هستند كه ناشناخته مانده اند. بنابراين بايد در درجه اول آثار تمام عكاسان شناسايي، جمع آوري و ارائه شود. با اين حال برگزاري اين نمايشگاهها را مي توان برداشتن گام هاي اوليه در جهت انجام حركات بنيادين و زيرساختي براي برپايي يك موزه دائمي به شمار آورد.

واقعيت اين است كه عكاسي ايران در اين سال ها توانسته همپاي عكاسي دنيا پيش رود، اما عكاسي جنگ همواره با جهش خاصي از ديگر شاخه هاي عكاسي متمايز بوده است. در آن سال ها توجه رسانه هاي بين المللي و خبرساز بودن ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي و مسئله دفاع مقدس توانست تاثيرات به سزايي در روند عكاسي ما داشته باشد. به طوري كه آثاري كه از عكاسي جنگ ما در آن برهه از زمان به جا ماند در نوع خود و در قياس با ساير كشورها بي نظير بود.

هوا رو به تاريكي مي رود. اما وقتي به مقابل در ورودي موزه نگاه مي كنم هنوز ماشين ها دنبال جاي پارك مي گردند و چقدر آدم براي ديدن اين عكس ها آمده اند. به قول ابوطالب امام اين باورنكردني است! خيلي ها آمده اند. گرچه باز هم از وزارت ارشاد كسي براي بازديد نيامده، اما رئيس حوزه هنري را در ميان مخاطبان مي بينم كه آرام و با دقت با همراهان خود عكس ها را نگاه مي كند. رئيس خانه كاريكاتور هم در حالي كه كوله اي روي دوش دارد بي تكلف، نمايشگاه را دور مي زند. محمد فرنود، آلفرد يعقوب زاده و محمود كلاري هم هستند. خيلي ها هم مثل كاوه گلستان فقط ردپايي از خود در عكس ها باقي گذاشته و غايب اند.

مقابل در ورودي موزه هنرهاي معاصر فلسطين مي ايستم. پرايدي تقريبا تا نزديك پله هاي موزه پيش مي آيد. توجه بعضي ها جلب مي شود. چند نفر فيلمبرداري و عكاسي مي كنند. سوژه هايي از اين دست هميشه براي عكاسي داغ است. جانباز است و عكاس. اما دلش نمي خواهد به اسمش اشاره شود. حتي دلش نمي خواهد عنوان جانباز را به يدك بكشد. زاويه ديدش در عكس هايش گوياي همه چيز است. نيازي به مصاحبه نيست. او سال ها پيش نقش خود را بر دفتر زمانه حك كرده و از همه چيز گذشته است. من فكر مي كنم نقش ارگان هاي دولتي كه مي توانند از اين قشر حمايت كنند در اين ميان چقدر بوده است! چيزي دستگيرم نمي شود. باز هم به داخل سالن برمي گردم و در نمايشگاه مي چرخم. با اينكه چيزي به اتمام زمان نمايشگاه نمانده، اما از جمعيت كم نشده است.

كاظم اخوان، مهرزاد ارشدي، محمد اسلامي راد، كاوه گلستان، احمد ناطقي، محمد نوروزي، مرحوم مهدي رضوان، شهيد سعيد جانبزرگي، بهمن جلالي، كامران جبرئيلي، اباصلت بيات، محسن شانديز، محمود كلاري، محمد فرنود، يوسف گرامي، محمد صياد، حمزه و محمد رازدشت، مسعود زنده روح كرماني، كمال الدين شاهرخ، بهرام محمدي فر، علي فريدوني، محمود گل محمدي و ... آنقدر زيادند كه نمي تواني بشمري. عكس هايشان كه بر ديوارهاي موزه نصب شده گواه صداقت كلام و قلبشان است.

تاريكي سيالي در آن سوي پنجره هاي موزه جاري است. ديگر كارم تمام شده است. شمايل رزمندگان و بسيجيان با سربندهاي سفيد و قرمز و سبز با جملات لبيك يا حسين، كربلا ما مي آئيم، خرمشهر آزاد شد مقابل چشمانم مي لغزد. برمي گردم و تن و جان خسته ام را آميخته با افكار مغشوش و درهم در تاريكي خيابان فلسطين گم مي كنم.

آثار به نمايش درآمده در نمايشگاه عكس عكاسان جنگ همگي داراي عنوان، شرح و پرتره هاي ديروز و امروز عكاسان است و از اول تا بيست و پنجم مهرماه در موزه هنرهاي معاصر فلسطين واقع در خيابان طالقاني، ميدان فلسطين، خيابان برادران مظفر آماده بازديد عموم علاقمندان است.